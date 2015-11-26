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Ozzy Osbourne

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|||| сегодня

Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½



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Andrew Watt в интервью Guitar World сказал, что работает с OZZY над новой пластинкой:

«Мы прошли половину пути. Но со всей этой COVID-ситуацией тяжело сохранять его безопасность. Мы каждый день перед работой сдаём тесты, и там только я, Ozzy и звукорежиссёр. Так что требуется чуть больше времени, но это классно, потому что прошлая работа была плодом любви и страсти из серии: "Боже мой, невероятно!" (смеётся). Но сейчас всё идёт медленнее, и нам нужно больше времени. И что касается песен, есть несколько, которые минут на восемь или девять, — это настоящее безумное приключение. Я очень воодушевлён!»

Как и на прошлой записи, на новом диске принимают участие звёздные гости:

«Есть ряд вовлечённых в процесс людей. Не могу пока сказать точно, кто будет, но основные темы мы делали с Chad'ом и Robert'ом Trujillo [METALLICA], также заходил Taylor Hawkins [FOO FIGHTERS] и записал несколько партий, что добавило иную палитру, — это как возвращение в эпоху 1980-х, в отличном смысле этого слова. И я думаю, что для поклонника рока будет очень классно послушать одну сторону альбома с ударными Chad'a Smith'a, а вторую сторону — с Taylor'ом Hawkins'ом [FOO FIGHTERS]. И вы знаете, прошлый альбом был особенным для всех, кто принимал участие. И ни для Ozzy, ни для меня не было никакого смысла затеять новую пластинку, если бы мы не понимали, что можем принести что-то новое. И я считаю, что мы справились и смогли!»

OZZY OSBOURNE Is



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


18 дек 2020, 11:40		Дед, я все таки тебя бля уважаю, но может всё таки на пенсию, а?

nabastak_


18 дек 2020, 12:58		Давай, дед , поднажми )

for example


18 дек 2020, 13:50		Если звук будет такой же убогий, как на прошлом, то всё зря.


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