сегодня



Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½



Andrew Watt в интервью Guitar World сказал, что работает с OZZY над новой пластинкой:



«Мы прошли половину пути. Но со всей этой COVID-ситуацией тяжело сохранять его безопасность. Мы каждый день перед работой сдаём тесты, и там только я, Ozzy и звукорежиссёр. Так что требуется чуть больше времени, но это классно, потому что прошлая работа была плодом любви и страсти из серии: "Боже мой, невероятно!" (смеётся). Но сейчас всё идёт медленнее, и нам нужно больше времени. И что касается песен, есть несколько, которые минут на восемь или девять, — это настоящее безумное приключение. Я очень воодушевлён!»



Как и на прошлой записи, на новом диске принимают участие звёздные гости:



«Есть ряд вовлечённых в процесс людей. Не могу пока сказать точно, кто будет, но основные темы мы делали с Chad'ом и Robert'ом Trujillo [METALLICA], также заходил Taylor Hawkins [FOO FIGHTERS] и записал несколько партий, что добавило иную палитру, — это как возвращение в эпоху 1980-х, в отличном смысле этого слова. И я думаю, что для поклонника рока будет очень классно послушать одну сторону альбома с ударными Chad'a Smith'a, а вторую сторону — с Taylor'ом Hawkins'ом [FOO FIGHTERS]. И вы знаете, прошлый альбом был особенным для всех, кто принимал участие. И ни для Ozzy, ни для меня не было никакого смысла затеять новую пластинку, если бы мы не понимали, что можем принести что-то новое. И я считаю, что мы справились и смогли!»







+4 -0



( 3 ) просмотров: 921

