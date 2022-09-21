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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 17
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Ozzy Osbourne

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|||| 20 сен 2022

Альбом OZZY OSBOURNE успешен и в США



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Новая работа OZZY OSBOURNE "Patient Number 9" была продана тиражом в 52 500 эквивалентных копий и попала на первую строчку Top Album Sales, Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums, Top Hard Rock Albums, Top Current Album Sales, Tastemaker Albums и Vinyl Albums. Физических носителей купили 44 500 копий (16 500 на виниле, 27 500 на CD и 500 на кассете).

Ранее в эти чарты уже попадали "Ordinary Man" (No. 2, 2020),"Scream" (No. 4, 2010),"Black Rain" (No. 3, 2007),"Down To Earth" (No. 4, 2001),"Ozzmosis" (No. 4, 1995) и "No More Tears" (No. 7, 1991).




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21 сен 2022
R
Red One
Scream и Ozzmosis были оба на 4-й позиции, но это не значит, что они одинаково хороши. No More Tears был 7, а Black Rain - на 3-м? Грош цена этим рейтингам

просмотров: 278

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