20 сен 2022



Альбом OZZY OSBOURNE успешен и в США



Новая работа OZZY OSBOURNE "Patient Number 9" была продана тиражом в 52 500 эквивалентных копий и попала на первую строчку Top Album Sales, Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums, Top Hard Rock Albums, Top Current Album Sales, Tastemaker Albums и Vinyl Albums. Физических носителей купили 44 500 копий (16 500 на виниле, 27 500 на CD и 500 на кассете).



Ранее в эти чарты уже попадали "Ordinary Man" (No. 2, 2020),"Scream" (No. 4, 2010),"Black Rain" (No. 3, 2007),"Down To Earth" (No. 4, 2001),"Ozzmosis" (No. 4, 1995) и "No More Tears" (No. 7, 1991).







