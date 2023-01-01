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SHARON OSBOURNE: «Отключилась на 20 минут»



SHARON OSBOURNE в рамках недавнего выпуска программы TalkTV рассказала о причинах, почему оказалась в больнице в середине декабря:



«Я бы хотела [рассказать вам], но не могу. Это была очень странная ситуация. Я снималась, и вдруг мне сказали, что я [потеряла сознание] на 20 минут. И я оказалась в больнице. Я была в одной больнице. Потом меня отвезли в другую больницу, и я сдавала все анализы в течение двух дней, и никто не знает, почему [я потеряла сознание]».





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