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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 24
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 21
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 15
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Ozzy Osbourne

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7 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!»

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SHARON OSBOURNE: «Отключилась на 20 минут»



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SHARON OSBOURNE в рамках недавнего выпуска программы TalkTV рассказала о причинах, почему оказалась в больнице в середине декабря:

«Я бы хотела [рассказать вам], но не могу. Это была очень странная ситуация. Я снималась, и вдруг мне сказали, что я [потеряла сознание] на 20 минут. И я оказалась в больнице. Я была в одной больнице. Потом меня отвезли в другую больницу, и я сдавала все анализы в течение двух дней, и никто не знает, почему [я потеряла сознание]».




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