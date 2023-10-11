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Ozzy Osbourne

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В силе ли планы OZZY и SHARON OSBOURNE на самоубийство при деменции?



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В новом эпизоде четы OSBOURNE был, в частности, затронута тема договоренностей между Sharon и Ozzy, о которых Sharon рассказала в мемуарах 2007 года. Речь тогда шла о том, что Sharon и Ozzy договорились обратиться в швейцарскую организацию помощи умирающим Dignitas, если кто-то из них будет страдать от распространенной формы деменции. На вопрос Jack'а о том, что это "все еще актуально", Sharon ответила:

«Ты думаешь, что мы собираемся страдать?»

Когда на это Jack возразил: "А разве мы уже не страдаем?", Sharon произнесла:

«Да, мы все страдаем, но я не хочу, чтобы было еще и больно. Психические страдания — это достаточная боль без физических. Так что если есть душевные и физические, то до встречи».

Затем Kelly спросила: "Но что, если ты сможешь жить?", на что Sharon ответила:

«Да, а что если ты будешь жива и не сможешь вытереть себе задницу, будешь мочиться повсюду, срать, не сможешь есть?»




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11 окт 2023
Corpsegrinder04
Да уж, послушал это конечно жалко выглядит. У Оззи голос звучит как у деда рассказчика из Красной Плесени.
11 окт 2023
YNWA
Corpsegrinder04, а как он должен звучать после 74 лет?
Like!1
11 окт 2023
Corpsegrinder04
YNWA, как у Мика Джаггера или Планта ))

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