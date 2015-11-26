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Ozzy Osbourne

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29 мар 2019 : 		 Запущена кампания о присвоении звания рыцаря OZZY OSBOURNE'у

20 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Берни Торме

14 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»

20 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии

16 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на искусственной вентиляции лёгких

14 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии

13 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно

11 фев 2019 : 		 Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус

10 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»

8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»

6 ноя 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»
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Запущена кампания о присвоении звания рыцаря OZZY OSBOURNE



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На Change.org была опубликована петиция за посвящение Ozzy Osbourne'а в рыцари.

Хелен Майдиотис, которая запустила кампанию, заявляет:

«Эта петиция запускается в поддержку моей продолжающейся кампании, цель которой — посвящение Оззи Osbourne'а в рыцари. Это третья попытка заручиться поддержкой во всём мире посредством петиции для мистера Osbourne'а. Я считаю, что благодаря всемирной фанатской базе это будет иметь огромное влияние на конечный результат нашей номинации. Поэтому, пожалуйста, поставьте свою подпись сегодня! Распространите эту информацию повсюду! Нам нужно, чтобы все чётко и ясно услышали, что эта кампания не окончена!»

Узнать подробности и подписать петицию можно по этому адресу.

OZZY OSBOURNE - Online Campaign Launched To Have BLACK SABBATH Legend Knighted




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

The Dark Moon


29 мар 2019, 14:42		Ой, зря....Наверняка на церемонии Озя устроит какой-нибудь закидон.)))

Flaming


29 мар 2019, 14:51		Тема "Ринго - в президенты!" все еще актуальна, хахаха))

HailtoSlave


29 мар 2019, 15:15		Лучше бы Пистолетова в рыцари посвятили, он заслужил.

Petrovich Sexyy


29 мар 2019, 15:41		А Саша еще жив?


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