сегодня



Запущена кампания о присвоении звания рыцаря OZZY OSBOURNE 'у



На Change.org была опубликована петиция за посвящение Ozzy Osbourne'а в рыцари.



Хелен Майдиотис, которая запустила кампанию, заявляет:



«Эта петиция запускается в поддержку моей продолжающейся кампании, цель которой — посвящение Оззи Osbourne'а в рыцари. Это третья попытка заручиться поддержкой во всём мире посредством петиции для мистера Osbourne'а. Я считаю, что благодаря всемирной фанатской базе это будет иметь огромное влияние на конечный результат нашей номинации. Поэтому, пожалуйста, поставьте свою подпись сегодня! Распространите эту информацию повсюду! Нам нужно, чтобы все чётко и ясно услышали, что эта кампания не окончена!»



Узнать подробности и подписать петицию можно по этому адресу.











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