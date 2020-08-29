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OZZY OSBOURNE : «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»



OZZY OSBOURNE в недавнем интервью Mirror сказал:



«Знаете, когда я уйду на пенсию? Когда услышу звук гвоздя, которым прибивают крышку гроба. А потом я, ёппа, выйду на сраный бис. Я же Князь Тьмы, на!



Когда ты ощущаешь, как прыгает аудитория, это лучший оргазм. Это лучший любовный роман в моей жизни. Вечеринка продолжается, чувак. У меня есть ощущение, что люди всё ещё хотят меня видеть!»







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