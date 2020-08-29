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Ozzy Osbourne

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31 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»

30 авг 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE

28 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»

27 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE против татуировок на лице

23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»

28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»

21 май 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»

19 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE все оставит детям

7 май 2020 : 		 Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе

2 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планировал» записывать новый альбом

29 апр 2020 : 		 Кто может считаться «рок-звездой»? Отвечает SHARON OSBOURNE

19 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в Keep Memory Alive

18 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я, должно быть, самый счастливый человек в мире»
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|||| сегодня

OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»



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OZZY OSBOURNE в недавнем интервью Mirror сказал:

«Знаете, когда я уйду на пенсию? Когда услышу звук гвоздя, которым прибивают крышку гроба. А потом я, ёппа, выйду на сраный бис. Я же Князь Тьмы, на!

Когда ты ощущаешь, как прыгает аудитория, это лучший оргазм. Это лучший любовный роман в моей жизни. Вечеринка продолжается, чувак. У меня есть ощущение, что люди всё ещё хотят меня видеть!»

OZZY OSBOURNE Still Insists He Will Never Retire From Music



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

AlexTronenko


31 авг 2020, 14:13		Судя по новым фоткам Оззи, он уже на пенсии
https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/08/29/21/32543774-8677373-Out_and_about_Ozzy_Osbourne_was_spotted_out_in_Los_Angeles_this_-a-5_1598734242380.jpg
https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/08/29/21/32543744-8677373-On_hand_Ozzy_could_be_seen_resting_his_head_on_one_hand_while_ho-a-7_1598734242526.jpg
https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/08/29/21/32543780-8677373-Premise_The_reality_show_is_a_take_off_of_the_UK_show_Gogglebox_-a-13_1598734242925.jpg

hansi_hrb


31 авг 2020, 14:15		нет дед, ты не князь тьмы. Повелительница тьмы это Шэрон. А ты спившийся каблук. При всем уважении к альбомам 80-х.

Possessed


31 авг 2020, 16:58		AlexTronenko, Подловили старичка. Ничего, бывает.

Будет как в клипе Back on Earth!

Rrobb


31 авг 2020, 17:19		Знаю тех, кто в 40 гораздо хуже выглядит

ElectricRetard


31 авг 2020, 17:36		Пздц, го разглядывать неудачные фотки стариков. У нас тут чо, TMZ?

Aiming High


31 авг 2020, 19:22		На свой возраст,учитывая бэкграунд,выглядит очень даже заебца!

freeze2


31 авг 2020, 19:24		Толку от такого Оззи? Тока хуету порет и все дела, альбом говнище выпустил, базарит теперь дед сидит


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