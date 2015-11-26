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Ozzy Osbourne

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11 сен 2020 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а

10 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»

8 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE хвалит биографию отца

1 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY

31 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»

30 авг 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE

28 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE снова критикует Дональда Трампа: «Если Президент что-то говорит, я делаю наоборот»

27 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

27 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE против татуировок на лице

23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»

28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»

21 май 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»

19 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE все оставит детям

7 май 2020 : 		 Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе
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|||| сегодня

Новая фигурка OZZY OSBOURNE



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Производитель виниловых фигурок Funko объявил о выпуске ещё одной фигурки OZZY OSBOURNE'а, на создание которой вдохновил его последний студийный альбом "Ordinary Man". Ранее Funko уже выпускали фигурку Ozzy, но было это в 2011 году, она давно отсутствует в продаже и является одной из самых востребованных на вторичном рынке.

Funko сообщили, что за второй квартал 2019 года продажи фигурок выросли на 3 8% процентов — в мире их продаётся на 68,5 миллионов долларов, а в США — на 122,7 миллиона.

OZZY OSBOURNE: New




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