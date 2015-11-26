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Новая фигурка OZZY OSBOURNE 'а



Производитель виниловых фигурок Funko объявил о выпуске ещё одной фигурки OZZY OSBOURNE'а, на создание которой вдохновил его последний студийный альбом "Ordinary Man". Ранее Funko уже выпускали фигурку Ozzy, но было это в 2011 году, она давно отсутствует в продаже и является одной из самых востребованных на вторичном рынке.



Funko сообщили, что за второй квартал 2019 года продажи фигурок выросли на 3 8% процентов — в мире их продаётся на 68,5 миллионов долларов, а в США — на 122,7 миллиона.











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