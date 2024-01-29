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ROB HALFORD: «Если кто и заслуживает рыцарского звания, так это OZZY OSBOURNE»



Rob Halford из JUDAS PRIEST считает, что легендарный фронтмен BLACK SABBATH Ozzy Osbourne должен быть посвящён в рыцари за свой вклад в музыкальную индустрию.



В беседе с Classic Rock Halford сказал:



«Если кто-то и заслуживает рыцарского звания, так это Ozzy. Хотя бы за ту радость, которую он дарил людям на протяжении многих лет».



Год назад сообщалось, что правительство Великобритании подтвердило, что кандидатура Ozzy рассматривается на получение рыцарского звания, после того как тысячи людей подписали петицию, направленную на то, чтобы певца удостоили этой награды. Кроме того, несколько членов парламента Бирмингема выступили за посвящение Ozzy в рыцари.







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