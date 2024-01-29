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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Ozzy Osbourne

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ROB HALFORD: «Если кто и заслуживает рыцарского звания, так это OZZY OSBOURNE»



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Rob Halford из JUDAS PRIEST считает, что легендарный фронтмен BLACK SABBATH Ozzy Osbourne должен быть посвящён в рыцари за свой вклад в музыкальную индустрию.

В беседе с Classic Rock Halford сказал:

«Если кто-то и заслуживает рыцарского звания, так это Ozzy. Хотя бы за ту радость, которую он дарил людям на протяжении многих лет».

Год назад сообщалось, что правительство Великобритании подтвердило, что кандидатура Ozzy рассматривается на получение рыцарского звания, после того как тысячи людей подписали петицию, направленную на то, чтобы певца удостоили этой награды. Кроме того, несколько членов парламента Бирмингема выступили за посвящение Ozzy в рыцари.

JUDAS PRIEST Frontman ROB HALFORD -




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29 янв 2024
gravitgroove
Он же самопровозглашенный князь тьмы, зачем ему титул рыцаря? К тому же он не джентельмен!
29 янв 2024
Damien
gravitgroove, я, глядя на очередной чудо-выверт сознания стремительно шизеющей тётушки Шэрон и вспоминая при этом, конечно же, ее шизоида-мужа (когда-то моего кумира № 1), мучительно хочу, как в далеком детстве, сказать не "рыцарь", а "лыцаль".
29 янв 2024
W
Wasiliy
Да уж,рыцарь.За какие заслуги? Крушить отели,жрать наркоту,пить мочу)) Рыцарь ёбнишься))
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