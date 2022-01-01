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*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 20
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 20
*Новое видео IN FLAMES 19
*Новое видео KREATOR 16
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Ozzy Osbourne

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15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выписали из больницы

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE на пути к восстановлению

10 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник

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18 май 2022 : 		 Вокалист WARRANT — о работе с OZZY OSBOURNE

17 май 2022 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет осенью

15 май 2022 : 		 Режиссёр фильма о Рэнди Роадсе: «Семьи OSBOURNE и RHOADS никак не помогли в работе»

5 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE под капельницей

4 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE подцепила К...Д!

4 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в порядке

28 апр 2022 : 		 У OZZY OSBOURNE COVID-19

28 апр 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я была похожа на циклопа»

25 апр 2022 : 		 Реабилитационное крыло OZZY OSBOURNE

22 апр 2022 : 		 Дочка OZZY OSBOURNE выпустила новое видео

22 апр 2022 : 		 Документальный фильм о Рэнди Роадсе выйдет весной

16 апр 2022 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE выйдет на виниле

11 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE завершил работу над альбомом

9 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я в шоке от того, с кем играл на новом альбоме OZZY OSBOURNE»

1 апр 2022 : 		 MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE

30 мар 2022 : 		 Джин OZZY OSBOURNE доступен в Европе

17 мар 2022 : 		 SHARON OSBOURNE расскажет об OZZY

11 мар 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в новом видео YUNGBLUD

9 мар 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за высоких налогов

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|||| сегодня

OZZY OSBOURNE выписали из больницы



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Видео того, как OZZY OSBOURNE покидает больницу в Лос-Анджелесе, доступно ниже.

Ozzy Osbourne discharged from hospital day after grueling surgery https://t.co/yYuuvMTgSdpic.twitter.com/pLp4AX1sOC






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