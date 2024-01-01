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*Йе в BURZUM 45
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
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*Новая песня JUDAS PRIEST 23
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Ozzy Osbourne

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9 янв 2024 : 		 SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY

26 дек 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я выступлю, я обязательно еще выступлю!»

18 дек 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Операция 2021 года — худшее, что я делала в жизни»

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30 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, почему он не попал в группу OZZY

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25 ноя 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «В с*аном кресле на сцене? Не хочу!»

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19 ноя 2023 : 		 Сын OZZY OSBOURNE'a о записях с Рэнди Роадсом: «Людям плевать, что это мой отец, они хотят слышать и видеть больше Рэнди Роадса»

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SHARON OSBOURNE хотела наложить на себя руки



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SHARON OSBOURNE в программе "Sharon Osbourne: Cut The Crap" призналась, что около восьми лет назад хотела наложить на себя руки, узнав об интрижках мужа:

«У него всегда, всегда были поклонницы-группиз, и я так привыкла к этому. Но когда он знает имя человека, где он живет и где работает... это совсем другое дело, поскольку он эмоционально вовлечен. Я приняла... не знаю, сколько таблеток. Я просто подумала: "Мои дети выросли. Они в порядке и могут сами о себе позаботиться". Поэтому я перебрала с дозой и заперлась в спальне. Горничная пыталась войти, чтобы убрать комнату, и увидела меня».




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