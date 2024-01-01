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SHARON OSBOURNE хотела наложить на себя руки



SHARON OSBOURNE в программе "Sharon Osbourne: Cut The Crap" призналась, что около восьми лет назад хотела наложить на себя руки, узнав об интрижках мужа:



«У него всегда, всегда были поклонницы-группиз, и я так привыкла к этому. Но когда он знает имя человека, где он живет и где работает... это совсем другое дело, поскольку он эмоционально вовлечен. Я приняла... не знаю, сколько таблеток. Я просто подумала: "Мои дети выросли. Они в порядке и могут сами о себе позаботиться". Поэтому я перебрала с дозой и заперлась в спальне. Горничная пыталась войти, чтобы убрать комнату, и увидела меня».







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