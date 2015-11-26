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JEFF BECK, ERIC CLAPTON, TONY IOMMI и ZAKK WYLDE на новом альбоме OZZY OSBOURNE



OZZY OSBOURNE в рамках недавнего интервью рассказал о гостях на новом альбоме:



«Это будут Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi и Zakk [Wylde]».



На вопрос о сотрудничестве он ответил:



«Ты просто пишешь песню и просишь их спеть [или сыграть] то, что ты им [даёшь]. Хорошо то, что интересно работать с кем-то ещё. Но плохо то, что если ничего не получается, ты не можешь [просто забыть об этом], потому что они разозлятся».



На вопрос о том, бывало ли так, что музыкант отсылал ему что-то обратно, когда он говорил: «Мне это не нравится», Ozzy ответил следующее:



«Нет. Eric Clapton на этой новой пластинке — там был текст об Иисусе, и он не был уверен в своём решении. Но в итоге всё получилось... Соло, которое он исполнил, очень хорошее».







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