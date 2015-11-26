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Ozzy Osbourne

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JEFF BECK, ERIC CLAPTON, TONY IOMMI и ZAKK WYLDE на новом альбоме OZZY OSBOURNE



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OZZY OSBOURNE в рамках недавнего интервью рассказал о гостях на новом альбоме:

«Это будут Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi и Zakk [Wylde]».

На вопрос о сотрудничестве он ответил:

«Ты просто пишешь песню и просишь их спеть [или сыграть] то, что ты им [даёшь]. Хорошо то, что интересно работать с кем-то ещё. Но плохо то, что если ничего не получается, ты не можешь [просто забыть об этом], потому что они разозлятся».

На вопрос о том, бывало ли так, что музыкант отсылал ему что-то обратно, когда он говорил: «Мне это не нравится», Ozzy ответил следующее:

«Нет. Eric Clapton на этой новой пластинке — там был текст об Иисусе, и он не был уверен в своём решении. Но в итоге всё получилось... Соло, которое он исполнил, очень хорошее».

OZZY OSBOURNE



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

Ress


4 окт 2021, 15:51		Норм банда, Мэя бы ещё.

serb


4 окт 2021, 16:09		А я бы папу Хэта хотел бы услышать

Evil3062


4 окт 2021, 16:30		Значит пенсионер спуститься в подвал проблеет в микрофон пару строк и альбом записан.

faza


4 окт 2021, 16:51		Папа тут Оззи, а Хэт сынок

hansi_hrb


4 окт 2021, 16:57		папа там Шэрон, а Джон Майкл просто крестная бабка металлистов

Mike Barlow


4 окт 2021, 18:26		интереснее кто сочинять материал взялся.
но Оззи поющего про Иисуса под гитару Клэптона послушать будет минимум интересно.

Mad Katz


4 окт 2021, 20:30		Неизвестно кому так удачно дал когда-то Eric Clapton, но играть он никогда не умел. Один из тех странных брендов, которые тем не менее продавались.

KillTimer


4 окт 2021, 20:35		Mad Katz, те, кто ничего не понимает в игре на гитаре, обычно очень быстро палятся — с одного камента.

Mad Katz


4 окт 2021, 20:40		KillTimer, угу, и дедушку Блэкмора туда же запишите, он открытым текстом по сабджу проходился ("Eric Clapton cannot play guitar"). Но вернее посетить живое шоу, там всё становится на свои места.

gravitgroove


4 окт 2021, 20:42		Как бы главное, чтобы музыка была достойной заявленных имён, пусть это и весьма утопично.

gravitgroove


4 окт 2021, 20:51		"Eric Clapton, но играть он никогда не умел."
в сpавнении с кем, напpимеp? Из всех блюзовых гитаpистов из 60-х он чистый, как задница новоpoжденного. Дpугое дело, что для многих он слишком скучноват и слащав в соло, но это уже дело вкуса. Я понимаю там, если бы на обсуждение подняли небpежность исполнения пейджа, но в Клэптона швыpяться касаемо подобного. ..- это надо быть чем-то на него обиженным, либо блядью со сквеpным хаpактеpoм.

"Блэкмор"
А!!! Тогда все ясно! Жиp полился и в пpoемах кусок сала застpял.

KillTimer


4 окт 2021, 20:58		Mad Katz, вот дедушка Ричи как раз и не умел-то никогда, поэтому эксперт-оценщик из него соответствующий. Прям вживую Клэптона не видел, но доступных видео с живых выступлений валом — всё там хорошо у пацана и с техникой, и с музыкальностью.

Mad Katz


4 окт 2021, 21:06		На вершину Фудзи пробираются разными путями, кто-то дрочит инструмент с утра до ночи, кто-то через постель и т.п. Отвлечься от магии имён не так просто, но вполне возможно через личный опыт. Трое из упомянутого ларца вполне себе могут, и то ладно.


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