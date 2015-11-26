Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 45
*Вокалист METAL CHURCH повесился 41
*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
*Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные... 25
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



6 авг 2021 : 		 BOB DAISLEY — о замене его партий на двух альбомах OZZY: «Это выглядело жалко»

30 июл 2021 : 		 Винил от OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

2 июл 2021 : 		 Пазлы от OZZY OSBOURNE

24 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального

24 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу

21 май 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»

21 май 2021 : 		 Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью

19 май 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»

15 май 2021 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»

14 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла

14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE

29 апр 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE есть 15

19 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE

13 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame": видео

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"

20 мар 2021 : 		 ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE

12 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE привился

12 фев 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

10 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19

2 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".

20 янв 2021 : 		 Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле

6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BOB DAISLEY — о замене его партий на двух альбомах OZZY: «Это выглядело жалко»



*
zoom
*
* *
В новом интервью журналу Rolling Stone Bob Daisley рассказал о перезаписи в 2002 году партий ударных и баса на первых двух классических сольных альбомах OZZY OSBOURNE'а — «Blizzard Of Ozz» 1980 года и «Diary Of A Madman» 1981 года.

Партии, которые изначально исполнили басист Daisley и барабанщик Lee Kerslake на обоих альбомах, были сыграны на переиздании Robert'ом Trujillo (басистом METALLICA) и Mike Bordin'ом, соответственно, после того, как Daisley и Kerslake подали в суд на Ozzy и его жену / менеджера Sharon из-за гонораров. Позже оригинальные партии были возвращены при выпуске очередного переиздания.

На вопрос о том, что он почувствовал, когда узнал, что его партии на первых двух записях Ozzy были перезаписаны, Bob ответил:

«Честно говоря, я подумал, что это выглядело жалко. Кто-то прислал мне копию одной из них, и я засмеялся. Я подумал: "Это шутка?" Я думал, что вряд ли всё было сделано как надо. Дело в том, что суфле нельзя разогреть. Нельзя вынуть ингредиенты из торта, а затем попытаться испечь его снова. Это случилось однажды. Мы сделали несколько дублей каждой песни, и мы использовали те партии, в которых каждый из нас проявил себя лучше всего. Наверное, пять дублей "Crazy Train" или четыре дубля чего-то ещё, или восемь дублей чего-то ещё, и мы выбрали тот, у которого была лучшая атмосфера. И было четыре человека, которые записывались вместе в комнате. Вы не можете это повторить.

И фанаты ненавидели их за это. Это было из серии: "Боже, у тебя нет уважения к фанатам и всем, кто тратит деньги на эту музыку". Их ненавидели за это. Я просто цитирую то, что говорили фанаты, не я это сказал».

Ozzy в интервью The Pulse Of Radio заявил, что он был против идеи замены оригинальных партий, когда узнал об этом:

«Поверьте, я к этому не имею отношения. Я имею в виду, что не знал, что это было сделано, потому что Sharon пыталась разрулить все иски, которые появлялись в то время. Я сказал: "Для чего ты это сделала?" И она ответила: "Это единственный способ остановить всё, если до этого дойдёт". И я сказал: "Знаешь что, каковы бы ни были обстоятельства, я хочу вернуть оригинальные партии". Я имею в виду, я бы этого не сделал».

BOB DAISLEY Says It Was



Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

iggy00


6 авг 2021, 14:14		На первых двух не остановились,на третьем альбоме порезали соло и гитарные партии Джейка Ли. Все же интересно, чья это инициатива Оззи или Шэрон, ведь никто из них так и не признался.

resurgamresponses


6 авг 2021, 15:23		бабки решают все. менеджмент решает все,

ну как бы и сомнений не было, лишнее подтверждение.
и это да. решать надо конечно в правовом ключе.

и писать на диске "это НЕ переиздание, это переписанная запись и ремастированная". к тому же.

Evil3062


6 авг 2021, 15:49		а в каком году было то издание
и это шерон точно придумала у оззи не хватит воображения на такое.

gravitgroove


6 авг 2021, 15:54		Виноват, что связал свою жизнь с этой змеёй, что стал посмешищем из-за её инициатив. Может быть, он ей должен быть благодаpен, что она его облеванного и обосpанного отpехнула и умыла, но она это сделала от безысходности и pасчёта, ибо не каждому даже нетpезвому мужику такая жиpная pептилия сгодится, но Оззик был слишком дуpноват и непpихотлив, увы + довольно популяpен. Вот и pезультат.

resurgamresponses


6 авг 2021, 16:24		gravitgroove плюсую.,
а иначе он давно был бы Six feet under

Kiskenbassker


6 авг 2021, 17:59		Интересно, чем Дэйсли еще занимается, кроме судов с Оззи и обсуждением своего вклада в его альбомы?
По-моему последние 20 лет от него слышно только это.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1911

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом