BOB DAISLEY — о замене его партий на двух альбомах OZZY: «Это выглядело жалко»



В новом интервью журналу Rolling Stone Bob Daisley рассказал о перезаписи в 2002 году партий ударных и баса на первых двух классических сольных альбомах OZZY OSBOURNE'а — «Blizzard Of Ozz» 1980 года и «Diary Of A Madman» 1981 года.



Партии, которые изначально исполнили басист Daisley и барабанщик Lee Kerslake на обоих альбомах, были сыграны на переиздании Robert'ом Trujillo (басистом METALLICA) и Mike Bordin'ом, соответственно, после того, как Daisley и Kerslake подали в суд на Ozzy и его жену / менеджера Sharon из-за гонораров. Позже оригинальные партии были возвращены при выпуске очередного переиздания.



На вопрос о том, что он почувствовал, когда узнал, что его партии на первых двух записях Ozzy были перезаписаны, Bob ответил:



«Честно говоря, я подумал, что это выглядело жалко. Кто-то прислал мне копию одной из них, и я засмеялся. Я подумал: "Это шутка?" Я думал, что вряд ли всё было сделано как надо. Дело в том, что суфле нельзя разогреть. Нельзя вынуть ингредиенты из торта, а затем попытаться испечь его снова. Это случилось однажды. Мы сделали несколько дублей каждой песни, и мы использовали те партии, в которых каждый из нас проявил себя лучше всего. Наверное, пять дублей "Crazy Train" или четыре дубля чего-то ещё, или восемь дублей чего-то ещё, и мы выбрали тот, у которого была лучшая атмосфера. И было четыре человека, которые записывались вместе в комнате. Вы не можете это повторить.



И фанаты ненавидели их за это. Это было из серии: "Боже, у тебя нет уважения к фанатам и всем, кто тратит деньги на эту музыку". Их ненавидели за это. Я просто цитирую то, что говорили фанаты, не я это сказал».



Ozzy в интервью The Pulse Of Radio заявил, что он был против идеи замены оригинальных партий, когда узнал об этом:



«Поверьте, я к этому не имею отношения. Я имею в виду, что не знал, что это было сделано, потому что Sharon пыталась разрулить все иски, которые появлялись в то время. Я сказал: "Для чего ты это сделала?" И она ответила: "Это единственный способ остановить всё, если до этого дойдёт". И я сказал: "Знаешь что, каковы бы ни были обстоятельства, я хочу вернуть оригинальные партии". Я имею в виду, я бы этого не сделал».







