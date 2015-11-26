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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE и LEMMY KILMISTER в новом видео



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"Hellraiser" (2021 - 30th anniversary edition), новое видео OZZY и Лемми, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового сингла "Hellraiser", выходящего третьего декабря:

Трек-лист:

Side A

"Hellraiser" mashup (2021 - 30th anniversary edition)

Side B

"Hellraiser" - Ozzy Osbourne (1991)

"Hellraiser" - MOTÖRHEAD (1992)

OZZY OSBOURNE And LEMMY KILMISTER Are





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

deePress


29 окт 2021, 21:37		обожаю эту песню
PS До последнего ждал появления Пинхеда... Очень жаль

gravitgroove


29 окт 2021, 21:55		так фильм-то хоть и культовый но пpoвальный, ясное дело, что pешили ассоциации поменять.


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