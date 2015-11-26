сегодня



OZZY OSBOURNE и LEMMY KILMISTER в новом видео



"Hellraiser" (2021 - 30th anniversary edition), новое видео OZZY и Лемми, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового сингла "Hellraiser", выходящего третьего декабря:



Трек-лист:



Side A



"Hellraiser" mashup (2021 - 30th anniversary edition)



Side B



"Hellraiser" - Ozzy Osbourne (1991)



"Hellraiser" - MOTÖRHEAD (1992)







</div>





+9 -0



( 2 ) просмотров: 1358

