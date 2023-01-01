сегодня



SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»



Ozzy Osbourne был удостоен премии "Icon" на первой церемонии вручения наград Rolling Stone UK Awards, которая состоялась 23 ноября в Лондоне, Великобритания, в Camden Roundhouse.



Жена и менеджер Ozzy Sharon Osbourne приняла награду от его имени из рук Yungblud'а, сказав собравшимся:



«Что ж, извините, ребята, сегодня вам достался утешительный приз. Вместо легенды вы увидели меня. Но вы даже не представляете, что значит для артиста оказаться на обложке Rolling Stone.



Я помню, как Ozzy впервые попал на обложку. Он спросил: "Значит ли это, что я уже стал знаменитостью?" А я говорю: "Да, думаю, да". Из всех других музыкальных изданий журнал Rolling Stone всегда был самым важным. Это единственный музыкальный журнал, который освещал все жанры музыки. Все артисты были охвачены, а журналисты были чертовски круты, и вы знали, что если о вас пишут в Rolling Stone, значит, вы оказываете влияние на своё любимое дело — то есть на музыку, а это всё, чем Ozzy занимался всю свою жизнь.



Когда Ozzy впервые встретил Yungblud'а, он сказал: "Я только что встретил самого себя". Он просто обожает его, и я так расстроена, что Ozzy нет здесь сегодня, но это очень много значит, и он много работал всю свою жизнь, чтобы это заслужить.



Худшее для Ozzy — это поместить его в студию, потому что он замкнут и ненавидит этот процесс, но ему всегда удаётся выйти победителем. Он занимается музыкой уже 55 лет, и у него никогда не было провальных альбомов. За эти 55 лет он продал 150 миллионов экземпляров пластинок, и я горжусь им как человеком и как музыкантом. Для меня большая честь работать вместе с ним.



Спасибо, что постоянно поддерживаете его. Ozzy — это суть рок-н-ролла. Он необузданный, он потрясающий, он талантливый. Он как чёртово животное без клетки, и я обожаю его и знаю, что вы все тоже его обожаете. Спасибо вам большое».







+0 -0



просмотров: 90

