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STEVE VAI пояснил за свои слова о работе над альбомом OZZY OSBOURNE



Steve Vai разъяснил свои недавние комментарии о том, что у него достаточно материала, записанного с Ozzy Osbourne'ом, для полноценного альбома.



В интервью Eonmusic гитарист заявил, что работал над целым альбомом Ozzy, добавив, что не может ничего сделать с этим материалом, потому что у него нет на него прав.



Но теперь в своём сообщении в социальной сети Vai рассказал, что хотя музыки было написано достаточно для целого альбома, песни не были доделаны и потребуют перезаписи, прежде чем будут представлены публике.



Steve написал:



«В одном из недавних интервью я немного неосторожно выразился насчёт работы над целым альбомом Ozzy, после чего заголовки в стиле кликбейт стали вирусными.



Чтобы прояснить ситуацию, скажу: мы с Ozzy встретились в 1996 году и провели некоторое время, пытаясь придумать несколько потенциальных песен для альбома, который он уже наполовину записал. Этот альбом позже вышел под названием "Ozzmosis". Мы записали несколько треков, а затем я подготовил для него кучу треков, чтобы он их оценил. В итоге он выбрал одну песню для своего альбома, и это была "My Little Man". Она была перезаписана с его группой, и получилось здорово. Только на другом демо-треке с тех сессий был набросок вокала Ozzy, и я сдал все демо-кассеты для лейбла и оставил себе несколько кассет с треками, которые я лично записал. В общем, на них музыки хватает для целой пластинки, но эти песни потребовали бы перезаписи. Демо-записи — это просто наброски, а не готовые треки.



Я, как и многие поклонники Ozzy, был бы рад, если бы где-то существовал секретный неизвестный альбом Ozzy, который появился бы в будущем, и мы были бы удивлены, услышав его, но он не был записан на этих сессиях. Так что извините за это недоразумение».











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