Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 242
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 49
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 24
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



28 июл 2020 : 		 Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью

27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»

21 май 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»

19 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE все оставит детям

7 май 2020 : 		 Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе

2 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планировал» записывать новый альбом

29 апр 2020 : 		 Кто может считаться «рок-звездой»? Отвечает SHARON OSBOURNE

19 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в Keep Memory Alive

18 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я, должно быть, самый счастливый человек в мире»

16 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в фонд Майкла Джей Фокса

14 апр 2020 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY поедет в Швейцарию, но позже»

8 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE демонстрирует прогресс

2 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE отменил визит в Швейцарию

30 мар 2020 : 		 OZZY OSBOURNE практикует самоизоляцию

24 мар 2020 : 		 Stay Home For OZZY OSBOURNE

18 мар 2020 : 		 У продюсера OZZY OSBOURNE коронавирус
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью



*
zoom
*
* *
Долгожданная документальная лента об OZZY OSBOURNE "Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne" будет представлена в День Труда, седьмого сентября в девять вечера по ET/PT.

"Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne" проследит жизненный путь, начиная с детства в нищете и временах в тюрьме до момента введения BLACK SABBATH в Зал славы рок-н-ролла и успешной сольной карьеры, ставшей одной из самых грандиозных в истории мировой музыки. Двухчасовой документальный фильм рассказывает о том, как Ozzy постоянно придумывал что-то новое для себя и своей карьеры, чтобы продвинуться к ещё большему успеху. Когда Ozzy исполняется 70 лет, он размышляет об интимных подробностях своих успехов, неудач и своей уникальной способности к выживанию и настойчивости, включая никогда ранее не публиковавшиеся интервью о недавно объявленном диагнозе болезни Паркинсона. Документальный фильм, отобранный для участия в кинофестивале SXSW в 2020 году, также содержит интервью с Sharon, Kelly и Jack'ом Osbourne, а также друзьями по сцене, среди которых Rick Rubin, Ice-T, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis, Post Malone и многие другие.

New OZZY OSBOURNE Documentary





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 379

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом