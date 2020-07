сегодня



Биографию OZZY OSBOURNE покажут осенью



Долгожданная документальная лента об OZZY OSBOURNE "Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne" будет представлена в День Труда, седьмого сентября в девять вечера по ET/PT.



"Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne" проследит жизненный путь, начиная с детства в нищете и временах в тюрьме до момента введения BLACK SABBATH в Зал славы рок-н-ролла и успешной сольной карьеры, ставшей одной из самых грандиозных в истории мировой музыки. Двухчасовой документальный фильм рассказывает о том, как Ozzy постоянно придумывал что-то новое для себя и своей карьеры, чтобы продвинуться к ещё большему успеху. Когда Ozzy исполняется 70 лет, он размышляет об интимных подробностях своих успехов, неудач и своей уникальной способности к выживанию и настойчивости, включая никогда ранее не публиковавшиеся интервью о недавно объявленном диагнозе болезни Паркинсона. Документальный фильм, отобранный для участия в кинофестивале SXSW в 2020 году, также содержит интервью с Sharon, Kelly и Jack'ом Osbourne, а также друзьями по сцене, среди которых Rick Rubin, Ice-T, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis, Post Malone и многие другие.













