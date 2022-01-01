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*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 17
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*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 17
*ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA 9
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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Ozzy Osbourne

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18 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет OZZY OSBOURNE

13 июл 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают дом

6 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»

29 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что создание нового альбома отвлекло его от проблем

25 июн 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

22 июн 2022 : 		 Тизер нового сингла OZZY OSBOURNE

16 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я дома!»

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выписали из больницы

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE на пути к восстановлению

10 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник

28 май 2022 : 		 Вокалист FOZZY — о сравнении с OZZY

24 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Для своих лет я неплохо справляюсь!»

18 май 2022 : 		 Вокалист WARRANT — о работе с OZZY OSBOURNE

17 май 2022 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет осенью

15 май 2022 : 		 Режиссёр фильма о Рэнди Роадсе: «Семьи OSBOURNE и RHOADS никак не помогли в работе»

5 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE под капельницей

4 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE подцепила К...Д!

4 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в порядке

28 апр 2022 : 		 У OZZY OSBOURNE COVID-19

28 апр 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я была похожа на циклопа»

25 апр 2022 : 		 Реабилитационное крыло OZZY OSBOURNE

22 апр 2022 : 		 Дочка OZZY OSBOURNE выпустила новое видео

22 апр 2022 : 		 Документальный фильм о Рэнди Роадсе выйдет весной

16 апр 2022 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE выйдет на виниле

11 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE завершил работу над альбомом

9 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я в шоке от того, с кем играл на новом альбоме OZZY OSBOURNE»
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|||| сегодня

CARRIE UNDERWOOD исполняет OZZY OSBOURNE



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CARRIE UNDERWOOD записала свою версию хита OZZY OSBOURNE "Mama, I'm Comin' Home" для Apple Music Sessions.




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