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OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии



OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии.



«Ozzy недавно перенес пневмонию и провел какое-то время в больнице. Слава богу, худшее уже позади. Его врачи настоятельно рекомендовали ему шесть месяцев провести дома и никуда не ездить» — сказала жене и менеджер музыканта, Sharon.











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