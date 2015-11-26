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Ozzy Osbourne

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Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Возвращаться назад не хотел»



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Bob Daisley (OZZY OSBOURNE, RAINBOW, URIAH HEEP, Gary Moore) в рамках недавнего интервью на вопрос о том, какая из его работ не получила должного призвания, назвал альбом "Abominog", записанный с URIAH HEEP:

«Он был выпущен в Англии, а затем вышел в Америке на Bronze Records. "Abominog" начал набирать обороты в Америке; у нас была песня из этого альбома — "That's The Way That It Is", которую крутили по MTV. Она получила признание, и альбом начал попадать в эфир. Geffen Records очень заинтересовалась им. Дэвид Геффен пошёл к [владельцу Bronze Records] Джерри Брону и спросил, не хочет ли он выпустить альбом "Abominog" на Geffen Records. Дэвиду альбом понравился, но Джерри Брон сказал: "Ну да, ты можешь взять URIAH HEEP, если возьмёшь MOTÖRHEAD и GIRLSCHOOL". Дэвид ответил: "Нет, я не хочу MOTÖRHEAD и GIRLSCHOOL. Я хочу URIAH HEEP, я хочу именно этот альбом". Джерри отказался, и для нас это всё перечеркнуло, потому что у Дэвида Геффена в то время был огромный успех с альбомом Джона Леннона "Double Fantasy". Компания Geffen Records была масштабной. Он мог бы сделать для этого альбома всё что угодно, но Джерри Брон всё испортил для нас. Многие люди любят этот альбом, но он так и не получил должного признания, которое он мог и должен был получить».

Эта потерянная динамика негативно сказалась на судьбе URIAH HEEP после выхода в 1983 году альбома "Head First", после чего Daisley покинул группу и вернулся в группу Ozzy, чтобы принять участие в записи альбома "Bark At The Moon" в том же году.

«Честно говоря, я не очень хотел возвращаться к Ozzy, но мне пришлось. Дела с URIAH HEEP шли не так, как я рассчитывал, и нужно было, чтобы звукозаписывающая компания поддержала альбом и что-то с ним сделала, а они этого не сделали. Мы сделали им отличную голевую передачу, а они не смогли ею воспользоваться».

Ex-OZZY OSBOURNE Bassist BOB DAISLEY On



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