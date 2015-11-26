сегодня



У жены OZZY OSBOURNE COVID-19



SHARON OSBOURNE сообщила о том, что сдала позитивный тест на COVID-19:



«Я хотела поделиться с вами тем, что у меня положительный результат теста на COVID-19. После кратковременной госпитализации я восстанавливаюсь в месте, находящемся далеко от OZZY (у которого тест отрицательный), в то время как " The Talk " находится на плановом перерыве. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности и будьте здоровы!»



В прошлом месяце OZZY в интервью рассказал журналу GQ, что он страдает от респираторного заболевания, которое подвергает его повышенному риску тяжёлой пневмонии и неблагоприятному исходу, если он заболеет COVID-19:



«У меня эмфизема, так что если я подхвачу этот вирус, мне кранты. [Он имеет в виду ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь лёгких) — заболевание, которое затрудняет дыхание и со временем ухудшает состояние]».













+2 -2



( 5 ) просмотров: 1579

