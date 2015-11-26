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Ozzy Osbourne

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15 дек 2020 : 		 У жены OZZY OSBOURNE COVID-19

9 дек 2020 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020

29 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»

26 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE использует пневматику

23 ноя 2020 : 		 SHARON OSBOURNE ушла на карантин

21 ноя 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY

13 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «За последние 18 месяцев я сблизился с TONY IOMMI сильнее, чем когда-либо»

29 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE заявила, что они с OZZY стали жертвами мошенничества с кредитными картами

16 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE вернётся на сцену в 2022 году

14 окт 2020 : 		 MASTODON, DARKEST HOUR, BARONESS, KVELERTAK исполняют OZZY OSBOURNE

10 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «COVID-19 реален, это не заговор»

7 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»

28 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом

27 сен 2020 : 		 Внучки OZZY OSBOURNE заразились коронавирусом

24 сен 2020 : 		 У внучки OZZY OSBOURNE обнаружен COVID-19

21 сен 2020 : 		 Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом

20 сен 2020 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

20 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка

18 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE о "Suicide Solution": «Люди совершенно не так всё поняли!»

16 сен 2020 : 		 Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE

14 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH

11 сен 2020 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а

10 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»

8 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE хвалит биографию отца

1 сен 2020 : 		 JACK OSBOURNE раскритиковал таблоид за публикацию фотографий OZZY

31 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»
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У жены OZZY OSBOURNE COVID-19



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SHARON OSBOURNE сообщила о том, что сдала позитивный тест на COVID-19:

«Я хотела поделиться с вами тем, что у меня положительный результат теста на COVID-19. После кратковременной госпитализации я восстанавливаюсь в месте, находящемся далеко от OZZY (у которого тест отрицательный), в то время как " The Talk " находится на плановом перерыве. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности и будьте здоровы!»

В прошлом месяце OZZY в интервью рассказал журналу GQ, что он страдает от респираторного заболевания, которое подвергает его повышенному риску тяжёлой пневмонии и неблагоприятному исходу, если он заболеет COVID-19:

«У меня эмфизема, так что если я подхвачу этот вирус, мне кранты. [Он имеет в виду ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь лёгких) — заболевание, которое затрудняет дыхание и со временем ухудшает состояние]».

SHARON OSBOURNE Tests Positive For Coronavirus, Says OZZY Tested Negative





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Lord Iscariah


15 дек 2020, 16:11		Шерон, давай там, яйца в кулак и прогоняй сей недуг.

НELLECTOR


15 дек 2020, 16:16		Нечего было по Зэ Токам шляться.
Но, желаю здоровья, конечно.

Rutger


15 дек 2020, 17:52		Поздновато.. По статусу должна была отработать еще весной.

SnakeZ


15 дек 2020, 18:15		Бабушка внуков нянчила, вот и заразилась.
Ну а Оззи понятно, изолирован - нужен здоровым - в 22году тур, кормить надо семейку Осборнов.
А так-то думаю Шарон уже заказала его голограмму, ну если что не так пойдёт...

Rutger


15 дек 2020, 18:34		Голограмма тоже с ковидом слегла, так что пока оригинал пользует


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