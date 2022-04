16 апр 2022



Альбом OZZY OSBOURNE выйдет на виниле



20 мая состоится выход первого винилового издания альбома OZZY OSBOURNE "Black Rain".



Трек-лист:



Side A

"Not Going Away"

"I Don’t Wanna Stop"

"Black Rain"

"Lay Your World on Me"





Side B

"The Almighty Dollar"

"11 Silver"

"Civilize the Universe"





Side C

"Here for You"

"Countdown’s Begun"

"Trap Door"





Side D

"Nightmare"

"I Can’t Save You"

"Love to Hate"







