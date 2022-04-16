Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 84
*JON BON JOVI совсем сдулся? 27
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 21
*Новое видео KREATOR 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*Новое видео RAMMSTEIN 15
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 84
*JON BON JOVI совсем сдулся? 27
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 21
*Новое видео KREATOR 19
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



16 апр 2022 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE выйдет на виниле

11 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE завершил работу над альбомом

9 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я в шоке от того, с кем играл на новом альбоме OZZY OSBOURNE»

1 апр 2022 : 		 MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE

30 мар 2022 : 		 Джин OZZY OSBOURNE доступен в Европе

17 мар 2022 : 		 SHARON OSBOURNE расскажет об OZZY

11 мар 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в новом видео YUNGBLUD

9 мар 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за высоких налогов

4 фев 2022 : 		 STEVE STEVENS и THE STRING REVOLUTION исполняют хит OZZY OSBOURNE

26 янв 2022 : 		 PHIL VARONE — о прослушивании у OZZY OSBOURNE

12 янв 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о криптомышах мужа

9 янв 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Кто б мне в 15 лет сказал, что я буду играть на одной пластинке с OZZY, IOMMI и CLAPTON'ом»

4 янв 2022 : 		 Tony Iommi доволен сотрудничеством с OZZY OSBOURNE

29 дек 2021 : 		 Гитарист OZZY OSBOURNE: «"I Don't Want To Change The World" начиналась как прикол, а потом взяла Грэмми»

29 дек 2021 : 		 Криптомыши от OZZY OSBOURNE

22 дек 2021 : 		 Пальтишко от OZZY OSBOURNE не желаете?

8 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Играть с OZZY — это как быть в крутой кавер-команде»

1 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE считает, что OZZY OSBOURNE мог бы стать стендап-комиком

27 ноя 2021 : 		 TONY IOMMI написал песню для нового альбома OZZY

24 ноя 2021 : 		 Тур OZZY OSBOURNE и JUDAS PRIEST перенесен на 2023

18 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE — о появлении на новом альбоме OZZY OSBOURNE

17 ноя 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад появлению на альбоме басиста METALLICA

5 ноя 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

5 ноя 2021 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет в начале года

1 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE сыграл на всех песнях на новом альбоме OZZY OSBOURNE?

1 ноя 2021 : 		 Как Рэнди Роадса ввели в ЗСРнР
Показать далее
| - |

|||| 16 апр 2022

Альбом OZZY OSBOURNE выйдет на виниле



zoom
20 мая состоится выход первого винилового издания альбома OZZY OSBOURNE "Black Rain".

Трек-лист:

Side A
"Not Going Away"
"I Don’t Wanna Stop"
"Black Rain"
"Lay Your World on Me"


Side B
"The Almighty Dollar"
"11 Silver"
"Civilize the Universe"


Side C
"Here for You"
"Countdown’s Begun"
"Trap Door"


Side D
"Nightmare"
"I Can’t Save You"
"Love to Hate"

OZZY OSBOURNE - Black Rain Album To Be Released On Vinyl LP For The First Time Ever In May; Three Bonus Tracks Included




Like!+6Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 апр 2022
D
DHW
Ну кому ж это надо. Альбом №1 с конца. 




















просмотров: 1312





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом