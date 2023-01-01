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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE: «Я выступлю, я обязательно еще выступлю!»



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OZZY OSBOURNE в новом эпизоде "The Osbournes" обрушился к критикой на жОлтые каналы YouTube:

«[На YouTube есть ролики] "Люди, которые умерли сегодня". И они добавили, что я умер. В ролике на YouTube есть "знаменитости, которые умерли сегодня", и там есть моя фотография. И я такой: "Я не умер. Я не совсем мертв. Просто небольшая телесная рана"».

Позже Ozzy заявил, что ему еще есть что успеть сделать за время, оставшееся на этой планете.

«Я не умер. Я не собираюсь никуда уходить, черт возьми. И в любом случае я собираюсь дать еще несколько концертов, прежде чем закончу».




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