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SHARON OSBOURNE собирается когда-нибудь снова организовать Ozzfest



Ozzy и Шэрон Sharon Osbourne, а также их дети Jack и Kelly выпустили семнадцатый эпизод своего возрождённого подкаста. Во время беседы Ozzy спросил Sharon, не собирается ли она когда-нибудь организовать ещё один фестиваль Ozzfest. Она ответила:



«Да, конечно. Разумеется».



Когда Kelly заметила, что всё всегда сводится к тому, насколько группы и менеджеры выдвинут реалистичные условия для участия в фестивале, Sharon согласилась и добавила:



«Это здорово. Мы этого и хотели — чтобы все имели побочные проекты и проводили свои собственные фестивали, и это здорово. Это здорово для фанатов, это великолепно. Но почему, когда дело доходит до нас, все думают, что мы триллионеры, и каждый менеджер, который хочет видеть свою группу на нашем фестивале, хочет получить один из этих чёртовых триллионов, которые, по их мнению, мы должны потратить на фестиваль?»



После того как Ozzy спросил о возможности сосредоточиться на менее известных группах, которые не будут столь требовательны, Sharon сказала:



«Можно сделать это для детской сцены, но всё равно нужны хедлайнеры. Здорово, когда есть детская сцена, ведь именно в этом её смысл — открывать новые группы. Вот почему мы это сделали.



Неизвестным группам очень сложно оказаться перед 50 000 человек на главной сцене фестиваля и понять, что они должны делать. Это очень пугает. На детской сцене может быть пять тысяч человек, а потом происходит переход от пяти к пятидесяти-шестидесяти тысячам, и это очень тяжело для таких групп. Но они всё равно платят свои взносы. Вот в чём дело».



Когда Jack заметил, что многие из недавно открывшихся рок-фестивалей в США — по сути, просто Ozzfest, Шэрон ответила:



«Это те же самые группы, которые просто ездят туда-сюда. Но это и хорошо, потому что мы начали это дело, а другие подхватили его, и это всё ещё здорово для жанра. Это действительно прекрасно».







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