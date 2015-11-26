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TONY IOMMI написал песню для нового альбома OZZY



Tony Iommi подтвердил, что он принял участие в работе над одной из песен для предстоящего студийного альбома своего коллеги по группе BLACK SABBATH Ozzy Osbourne'a.



В новом интервью для Rolling Stone Iommi сказал:



«Я написал весь трек, сыграл на нём и исполнил соло. Он ужасный, правда. Нет. Я шучу. Нет, он хороший. Он действительно неплохой. И мне нравится, что Оззи спел на нём. Я считаю, что он проделал очень хорошую работу. Chad [Smith, RED HOT CHILI PEPPERS] сыграл на барабанах. Теперь всё в их руках».



На вопрос о том, как часто он поддерживает связь с Ozzy, Tony ответил:



«Мы общаемся довольно часто. На самом деле мы не разговариваем, потому что для нас обоих нет смысла говорить по телефону. Мы прекратили этим заниматься, когда он позвонил мне в 2 часа ночи, а я сказал: "Oz, сейчас 2 часа ночи". — "О, извини. Хорошо. Пока". Он забывает, который час в Англии, и, конечно, когда телефон звонит в такое время, вы думаете: "О Боже. Что это? Кто-то умер или что-то случилось". И, конечно, он говорит: "О, извини. Я не знал, что сейчас такое время". Так что сейчас мы обычно просто переписываемся».







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