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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
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Ozzy Osbourne

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30 мар 2022 : 		 Джин OZZY OSBOURNE доступен в Европе

17 мар 2022 : 		 SHARON OSBOURNE расскажет об OZZY

11 мар 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в новом видео YUNGBLUD

9 мар 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за высоких налогов

4 фев 2022 : 		 STEVE STEVENS и THE STRING REVOLUTION исполняют хит OZZY OSBOURNE

26 янв 2022 : 		 PHIL VARONE — о прослушивании у OZZY OSBOURNE

12 янв 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о криптомышах мужа

9 янв 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Кто б мне в 15 лет сказал, что я буду играть на одной пластинке с OZZY, IOMMI и CLAPTON'ом»

4 янв 2022 : 		 Tony Iommi доволен сотрудничеством с OZZY OSBOURNE

29 дек 2021 : 		 Гитарист OZZY OSBOURNE: «"I Don't Want To Change The World" начиналась как прикол, а потом взяла Грэмми»

29 дек 2021 : 		 Криптомыши от OZZY OSBOURNE

22 дек 2021 : 		 Пальтишко от OZZY OSBOURNE не желаете?

8 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Играть с OZZY — это как быть в крутой кавер-команде»

1 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE считает, что OZZY OSBOURNE мог бы стать стендап-комиком

27 ноя 2021 : 		 TONY IOMMI написал песню для нового альбома OZZY

24 ноя 2021 : 		 Тур OZZY OSBOURNE и JUDAS PRIEST перенесен на 2023

18 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE — о появлении на новом альбоме OZZY OSBOURNE

17 ноя 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад появлению на альбоме басиста METALLICA

5 ноя 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

5 ноя 2021 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет в начале года

1 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE сыграл на всех песнях на новом альбоме OZZY OSBOURNE?

1 ноя 2021 : 		 Как Рэнди Роадса ввели в ЗСРнР

29 окт 2021 : 		 OZZY OSBOURNE и LEMMY KILMISTER в новом видео

28 окт 2021 : 		 Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE выйдет осенью

22 окт 2021 : 		 SONY PICTURES и POLYGRAM ENTERTAINMENT займутся байопиком OZZY и SHARON OSBOURNE

22 окт 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь сыграть на новом альбоме OZZY»
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|||| 30 мар 2022

Джин OZZY OSBOURNE доступен в Европе



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Теперь фирменный джин OZZY OSBOURNE, The Ultimate Gin, доступен в Европе через www.brandsforfans.com на рынках таких стран как:

* U.K.
* Germany
* Austria
* France
* The Netherlands
* Belgium

OZZY OSBOURNE's 'The Ultimate Gin' Now Available In Europe




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