Пальтишко от OZZY OSBOURNE не желаете?



Аукцион Julien's Auctions объявил о пополнении списка известных инструментов, памятных вещей, предметов гардероба, произведений искусства и многого другого, что будет продано на благотворительном аукционе MusiCares, который состоится в Беверли-Хиллз и онлайн на сайте juliensauctions.com в воскресенье, 30 января 2022 года.



Это официальное мероприятие Недели «Грэмми» предшествует 64-й ежегодной телевизионной церемонии вручения премии «Грэмми». Вырученные средства пойдут в фонд MusiCares, ведущей благотворительной организации музыкальной индустрии, которая предоставляет музыкальному сообществу систему поддержки здравоохранения и социальных услуг по всему спектру потребностей, включая физическое и психическое здоровье, восстановление от зависимости, непредвиденные чрезвычайные ситуации и помощь при стихийных бедствиях.



На аукцион выставлен подписанный Keith Richards Gibson ES-335 из чёрного дерева, к которому прилагается единственное в своем роде четырёхсекундное видео, подтверждающее подлинность его подписи, снятое в Germano Studios. Gibson ES-335 является краеугольным камнем линейки Gibson ES. С момента своего первого появления в 1958 году Gibson ES-335 установил непревзойдённый стандарт. Благодаря безупречному звучанию в широкой тональной палитре, ES-335 можно встретить в руках джазовых, блюзовых и рок-игроков по всему миру. SKU ES33500EBNH1 S/N: 211310255. Предоставлена компанией Gibson Gives (оценка $6 000–8 000).



Ещё одним ярким событием аукциона станет подарок от легенды музыки из самой важной группы в истории рок-музыки: Paul'a McCartney. Легенда BEATLES предлагает бас-гитару Hofner B-Bass Hi Series violin с автографом (оценка: $4 000–6 000). Маккартни помог сделать скрипичную бас-гитару Hofner знаменитой в 1960-х годах, поскольку это была одна из его основных бас-гитар, на которой он играл с THE BEATLES, в частности, на концерте Apple Rooftop и на сессиях записи альбома "Let It Be".



BTS выступили с инициативой, объявив аукцион по продаже своих изготовленных на заказ комплектов (оценка: $30 000–50 000), в которых они выступали во время незабываемого исполнения своего хита "Dynamite", снятого в Сеуле, Южная Корея, на 63-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», которая транслировалась 14 марта 2021 года. Кроме того, на аукцион будет выставлена электрогитара Epiphone 56 Les Paul Pro из чёрного дерева, подписанная участниками группы RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin и V на корпусе, и Jung Kook на звукоснимателе (оценка: $4 000–6 000). Ещё один ранее объявленный лот BTS — набор из трёх уникальных колец, которые носит j-hope (оценка: $2 000–4 000).



Работы лауреата премии MusiCares Person Of The Year 2022 Джони Митчелл также будут представлены на аукционе: она предложит пробный вариант своей оригинальной картины маслом с изображением иконы музыки Джими Хендрикса (оценка: $2,000–4,000). Этот экземпляр будет подписан и вставлен в рамку Джони Митчелл. «Я всегда считала себя художником, которого сбили с пути обстоятельства, — сказала она в 2000 году. — Я воспеваю свою печаль и живописую свою радость».



Среди других сенсационных экспонатов (с оценками):



• рукописный текст Боно к новой песне U2 "Your Song Saved My Life" из предстоящего анимационного фильма "Sing 2", который выйдет в декабре, со Скарлетт Йоханссон, Боно, Риз Уизерспун и другими ($4,000–6,000).



• Две лимитированные работы оригинального творчества Gene'a Simmons'a: Immortal, красная, серебряная и чёрная ручная гравюра размером 30 x 22 дюйма с подписью и номером AP 3/50 в рамке ($1,000–2,000) и Skull Candy, смешанная гравюра 21 x 35 дюймов с шелкографией и жикле, изображающая череп, подвешенный в теневой коробке, с подписью и номером AP 3/35 в рамке ($1,000–2,000).



• Белая электроакустическая гитара Gibson ES-355 Bigsby VOS, подаренная компанией Gibson Gives и подписанная Томом Петти, когда он был удостоен звания «Человек года MusiCares» в 2017 году. На протяжении своей карьеры Петти играл на множестве различных гитар и бас-гитар марки Gibson, включая акустико-электрические модели, такие как ES 355. К гитаре прилагается бокс-сет Tom Petty and THE WILDFLOWERS 9LP DTC Ultra Deluxe edition в комплекте с уникальным ожерельем ручной работы Марии Сарно, книгой текстов с иллюстрациями Блейза Брукса (эксклюзив для этого набора), литографической печатью фотографии Тома Петти, 7-дюймовым диском "You Don't Know How It Feels", программой тура, наклейками и многим другим. Было издано всего 500 бокс-сетов ($6,000–8,000).



• Золотая электроакустическая гитара Gibson ES-335 с надписью "All my Love" и символом сердца, 7-дюймовый сингл "Watermelon Sugar" (2019, 2020) розового цвета с надписью "All my love to you Treat people with kindness" с автографом Стайлза и трёхцветные фотографии в стиле полароид со съёмок клипа на песню ($3 000–5 000).



• Чёрное кожаное пальто длиной до колена, подписанное Ozzy Osbourne'ом четыре раза белым маркером на обратной стороне внутренней стороны жакета ($1,000–2,000).



• Рукописный текст песни Криса Стэплтона "Broken Halos", написанный на полярно-белой гитаре Fender Player Telecaster ($2,000–4,000).



• Особый предмет, подаренный компанией Chris Cornell Estate.



Эти звёздные вещи присоединяются к ослепительному набору ранее анонсированных уникальных предметов, предлагаемых на эксклюзивном благотворительном аукционе от таких легенд музыки, как Dave Gahan, DEPECHE MODE, deadmau5, Demi Lovato, Dolly Parton, James Hetfield, Jason Aldean, Jeff Beck, Katy Perry, Lady Gaga, Lionel Richie, Machine Gun Kelly, Slash, Scott Weiland, Tim McGraw и других. Счастливый поклонник музыки также получит шанс выиграть на аукционе The Ultimate 64th Grammy Awards Telecast experience, который включает два места платинового уровня на телепередачу в понедельник, 31 января 2022 года, в Staples Center в Лос-Анджелесе (оценка: $10 000–20 000).







