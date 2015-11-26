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*MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, вс... 24
*Новое видео KK'S PRIEST 23
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Ozzy Osbourne

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14 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла

14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE

29 апр 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE есть 15

19 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE

13 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame": видео

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"

20 мар 2021 : 		 ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE

12 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE привился

12 фев 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

10 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19

2 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".

20 янв 2021 : 		 Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле

6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома

18 дек 2020 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½

15 дек 2020 : 		 У жены OZZY OSBOURNE COVID-19

9 дек 2020 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020

29 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»

26 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE использует пневматику

23 ноя 2020 : 		 SHARON OSBOURNE ушла на карантин

21 ноя 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY

13 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «За последние 18 месяцев я сблизился с TONY IOMMI сильнее, чем когда-либо»

29 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE заявила, что они с OZZY стали жертвами мошенничества с кредитными картами

16 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE вернётся на сцену в 2022 году
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OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе



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Ross Halfin совместно с Rufus Publications представят 280-страничную фотокнигу "Randy Rhoads By Ross Halfin", вступительные слова для которой написал OZZY OSBOURNE, а эпилог большой поклонник талант Рэнди, Tom Morello.

Книга будет доступна в трех вариантах:

* The standard book

240mm by 340mm, 280-page hardback book with printed cover and cloth slipcase - £99.00

* The Deluxe Signed Leather Edition

240mm by 340mm, 280-page hardback book with blue leather cover, lenticular and white leather slipcase. Numbered 1 to 500. Personally signed by Ozzy Osbourne and Ross Halfin - £299.00

* The Super Deluxe Edition

Measuring 297mm by 420mm, this 280-page hardback book with blue leather cover and 3D lenticular comes in a special blue slipcase and outer presentation box with three numbered giclee prints. Numbered 1 to 150. Personally signed by Ozzy Osbourne and Ross Halfin £666.00. This edition is physically larger than the previous two editions.

RANDY RHOADS Photo Book To Feature Introduction By OZZY OSBOURNE And Epilogue By TOM MORELLO





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