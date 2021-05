сегодня



OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе



Ross Halfin совместно с Rufus Publications представят 280-страничную фотокнигу "Randy Rhoads By Ross Halfin", вступительные слова для которой написал OZZY OSBOURNE, а эпилог большой поклонник талант Рэнди, Tom Morello.



Книга будет доступна в трех вариантах:



* The standard book



240mm by 340mm, 280-page hardback book with printed cover and cloth slipcase - £99.00



* The Deluxe Signed Leather Edition



240mm by 340mm, 280-page hardback book with blue leather cover, lenticular and white leather slipcase. Numbered 1 to 500. Personally signed by Ozzy Osbourne and Ross Halfin - £299.00



* The Super Deluxe Edition



Measuring 297mm by 420mm, this 280-page hardback book with blue leather cover and 3D lenticular comes in a special blue slipcase and outer presentation box with three numbered giclee prints. Numbered 1 to 150. Personally signed by Ozzy Osbourne and Ross Halfin £666.00. This edition is physically larger than the previous two editions.













+1 -1



просмотров: 272