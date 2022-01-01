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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 88
*JON BON JOVI совсем сдулся? 30
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
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Ozzy Osbourne

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22 апр 2022 : 		 Дочка OZZY OSBOURNE выпустила новое видео

22 апр 2022 : 		 Документальный фильм о Рэнди Роадсе выйдет весной

16 апр 2022 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE выйдет на виниле

11 апр 2022 : 		 OZZY OSBOURNE завершил работу над альбомом

9 апр 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Я в шоке от того, с кем играл на новом альбоме OZZY OSBOURNE»

1 апр 2022 : 		 MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE

30 мар 2022 : 		 Джин OZZY OSBOURNE доступен в Европе

17 мар 2022 : 		 SHARON OSBOURNE расскажет об OZZY

11 мар 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в новом видео YUNGBLUD

9 мар 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за высоких налогов

4 фев 2022 : 		 STEVE STEVENS и THE STRING REVOLUTION исполняют хит OZZY OSBOURNE

26 янв 2022 : 		 PHIL VARONE — о прослушивании у OZZY OSBOURNE

12 янв 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о криптомышах мужа

9 янв 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Кто б мне в 15 лет сказал, что я буду играть на одной пластинке с OZZY, IOMMI и CLAPTON'ом»

4 янв 2022 : 		 Tony Iommi доволен сотрудничеством с OZZY OSBOURNE

29 дек 2021 : 		 Гитарист OZZY OSBOURNE: «"I Don't Want To Change The World" начиналась как прикол, а потом взяла Грэмми»

29 дек 2021 : 		 Криптомыши от OZZY OSBOURNE

22 дек 2021 : 		 Пальтишко от OZZY OSBOURNE не желаете?

8 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE: «Играть с OZZY — это как быть в крутой кавер-команде»

1 дек 2021 : 		 ZAKK WYLDE считает, что OZZY OSBOURNE мог бы стать стендап-комиком

27 ноя 2021 : 		 TONY IOMMI написал песню для нового альбома OZZY

24 ноя 2021 : 		 Тур OZZY OSBOURNE и JUDAS PRIEST перенесен на 2023

18 ноя 2021 : 		 ZAKK WYLDE — о появлении на новом альбоме OZZY OSBOURNE

17 ноя 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад появлению на альбоме басиста METALLICA

5 ноя 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

5 ноя 2021 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет в начале года
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Документальный фильм о Рэнди Роадсе выйдет весной



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"Randy Rhoads: Reflections Of A Guitar Icon", новый документальный фильм о Рэнди Роадсе, будет доступен с шестого мая. Режиссером был Andre Relis, закадровый текст записал гитарист L.A. GUNS Tracii Guns. В фильме использованы интервью Delores Rhoads, Kelle Rhoads, Eddie Van Halen (VAN HALEN), Rudy Sarzo (QUIET RIOT), Frankie Banali (QUEOT RIOT), Joel Hoekstra (WHITESNAKE), Bruce Kulick (KISS), Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO), Gary Moore, Dweezil Zappa, George Lynch (DOKKEN) и Ozzy Osbourne.

New RANDY RHOADS Documentary





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