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Документальный фильм о Рэнди Роадсе выйдет весной



"Randy Rhoads: Reflections Of A Guitar Icon", новый документальный фильм о Рэнди Роадсе, будет доступен с шестого мая. Режиссером был Andre Relis, закадровый текст записал гитарист L.A. GUNS Tracii Guns. В фильме использованы интервью Delores Rhoads, Kelle Rhoads, Eddie Van Halen (VAN HALEN), Rudy Sarzo (QUIET RIOT), Frankie Banali (QUEOT RIOT), Joel Hoekstra (WHITESNAKE), Bruce Kulick (KISS), Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO), Gary Moore, Dweezil Zappa, George Lynch (DOKKEN) и Ozzy Osbourne.













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