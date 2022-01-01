9 сен 2022



Визуальный ряд к новому альбому OZZY OSBOURNE



OZZY OSBOURNE опубликовал ролики к каждому треку нового альбома "Patient Number 9", релиз которого состоялся девятого сентября (потребуется магическая кнопка):



01. Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)

02. Immortal (feat. Mike McCready)

03. Parasite (feat. Zakk Wylde)

04. No Escape From Now (feat. Tony Iommi)

05. One Of Those Days (feat. Eric Clapton)

06. A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)

07. Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)

08. Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)

09. Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)

10. Degradation Rules (feat. Tony Iommi)

11. Dead And Gone

12. God Only Knows

13. Darkside Blues







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