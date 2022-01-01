Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
*Новое видео MEGADETH 11
*Новая песня OZZY OSBOURNE 10
*COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stai... 9
*Модель с обложки NIRVANA вновь прокатили 8
*Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



9 сен 2022 : 		 Визуальный ряд к новому альбому OZZY OSBOURNE

6 сен 2022 : 		 Новая песня OZZY OSBOURNE

29 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке»

27 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошадью

22 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что JIMMY PAGE проигнорировал его просьбу

12 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE собрался за шесть дней

25 июл 2022 : 		 OZZY OSBOURNE состоянии здоровья

22 июл 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI

18 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет OZZY OSBOURNE

13 июл 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают дом

6 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»

29 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что создание нового альбома отвлекло его от проблем

25 июн 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

22 июн 2022 : 		 Тизер нового сингла OZZY OSBOURNE

16 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я дома!»

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выписали из больницы

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE на пути к восстановлению

10 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник

28 май 2022 : 		 Вокалист FOZZY — о сравнении с OZZY

24 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Для своих лет я неплохо справляюсь!»

18 май 2022 : 		 Вокалист WARRANT — о работе с OZZY OSBOURNE

17 май 2022 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет осенью

15 май 2022 : 		 Режиссёр фильма о Рэнди Роадсе: «Семьи OSBOURNE и RHOADS никак не помогли в работе»

5 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE под капельницей

4 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE подцепила К...Д!

4 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в порядке
Показать далее
| - |

|||| 9 сен 2022

Визуальный ряд к новому альбому OZZY OSBOURNE



zoom
OZZY OSBOURNE опубликовал ролики к каждому треку нового альбома "Patient Number 9", релиз которого состоялся девятого сентября (потребуется магическая кнопка):

01. Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)
02. Immortal (feat. Mike McCready)
03. Parasite (feat. Zakk Wylde)
04. No Escape From Now (feat. Tony Iommi)
05. One Of Those Days (feat. Eric Clapton)
06. A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)
07. Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)
08. Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)
09. Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)
10. Degradation Rules (feat. Tony Iommi)
11. Dead And Gone
12. God Only Knows
13. Darkside Blues

OZZY OSBOURNE's Patient Number 9 Out Now; Visualizer Videos For Each Song Streaming




Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 718

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом