30 авг 2020



Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE



Бывший гитарист MACHINE HEAD и нынешний участник VIO-LENCE Phil Demmel совместно с Dino Jelusick (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, DIRTY SHIRLEY, ANIMAL DRIVE), Rudy Sarzo (QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE, THE GUESS WHO) и Mike'ом Portnoy (SONS OF APOLLO, THE WINERY DOGS, DREAM THEATER) записал карантинное видео на кавер-версию песни OZZY OSBOURNE "Revelation (Mother Earth)" в рамках своей серии "Collab-A-Jam" — видео доступно ниже.













