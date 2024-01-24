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OZZY OSBOURNE попрощается с фанатами в Бирмингеме



SHARON OSBOURNE в интервью Mirror сказала, что OZZY OSBOURNE хочет проститься с фанатами в Бирмингеме:



«Он больше не будет гастролировать, но мы планируем дать еще два концерта на прощание, потому что он чувствует: "Я никогда не прощался со своими фанатами, и я хочу попрощаться с ними как следует"».



Предполагая, что местом проведения концерта может стать стадион "Астон Виллы" "Вилла Парк", она добавила:



«Мы сделаем это на стадионе Астон Виллы. Его голос по-прежнему абсолютно совершенен. И все то время, что он был вне сцены, он продолжал заниматься уроками пения, так что его голос идеален. И он умеет шутить, да. У него в голове столько мелодий. Даже если вам не нравится его музыка, вы не можете не любить Ozzy; он просто притягивает вас!»







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