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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE попрощается с фанатами в Бирмингеме



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SHARON OSBOURNE в интервью Mirror сказала, что OZZY OSBOURNE хочет проститься с фанатами в Бирмингеме:

«Он больше не будет гастролировать, но мы планируем дать еще два концерта на прощание, потому что он чувствует: "Я никогда не прощался со своими фанатами, и я хочу попрощаться с ними как следует"».

Предполагая, что местом проведения концерта может стать стадион "Астон Виллы" "Вилла Парк", она добавила:

«Мы сделаем это на стадионе Астон Виллы. Его голос по-прежнему абсолютно совершенен. И все то время, что он был вне сцены, он продолжал заниматься уроками пения, так что его голос идеален. И он умеет шутить, да. У него в голове столько мелодий. Даже если вам не нравится его музыка, вы не можете не любить Ozzy; он просто притягивает вас!»




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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24 янв 2024
father
Если доживёт
24 янв 2024
P
Possessed
father, доживёт. Он же выдержит удар ядерной бомбы вместе с Китом Ричардсом; и вместе они выступят для тараканов)
Like!3
24 янв 2024
father
Possessed, будет жить, как Цой?
24 янв 2024
Hellg
Прощай, Оззи!
Спасибо за музыку, остальное не важно.
Like!1
24 янв 2024
P
Possessed
Из всех панегириков, которыми характеризует Шэрон своего благоверного, можно уже смело составлять книгу)
А так - грустно, конечно, это всё; но что поделаешь - время есть время.
24 янв 2024
E
Evil3062
Главное потом выпустить кучу блюшек двдшек пластинок дисков и прочее
А так спасибо маэстро, хоть вы давно уже не торт)
Like!1
24 янв 2024
N
NickAfon
"Его голос по-прежнему абсолютно совершенен. И все то время, что он был вне сцены, он продолжал заниматься уроками пения, так что его голос идеален."

в своем ли уме Шарон?. спецом слушал интервью где он разговаривал.
ОЗ великий, конечно, OZZY The Great, но пожалеть себя надо тоже
24 янв 2024
Lord Iscariah
NickAfon, кстати, речь Оззи в интервью максимально невнятная, тут соглашусь, но каким-то чудом он поет хорошо. Так что я думаю, она имела ввиду именно вокал.
24 янв 2024
gravitgroove
Похоже, там совсем все плохо, раз такая петрушка пошла.

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