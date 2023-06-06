6 июн 2023



GEEZER BUTLER: «OZZY в инвалидном кресле на сцене? Почему бы и нет»



GEEZER BUTLER в интервью Sonic Perspectives ответил на вопрос, может ли OZZY OSBOURNE появится на сцене в инвалидном кресле:



«Я бы не удивился. Это зависит от него. Я не имею никакого отношения к его сольной карьере. Что бы не пожелал сделать Ozzy, это его дело... Печально, если ему придется так поступить, если он все-таки это сделает. Но Ozzy хочет вернуться на сцену и выступить перед своими фанатами еще раз. Так что удачи ему».







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