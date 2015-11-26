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Ozzy Osbourne

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22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»

21 май 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»

19 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE все оставит детям

7 май 2020 : 		 Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе

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29 апр 2020 : 		 Кто может считаться «рок-звездой»? Отвечает SHARON OSBOURNE

19 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в Keep Memory Alive

18 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я, должно быть, самый счастливый человек в мире»

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14 апр 2020 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY поедет в Швейцарию, но позже»

8 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE демонстрирует прогресс

2 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE отменил визит в Швейцарию

30 мар 2020 : 		 OZZY OSBOURNE практикует самоизоляцию

24 мар 2020 : 		 Stay Home For OZZY OSBOURNE

18 мар 2020 : 		 У продюсера OZZY OSBOURNE коронавирус

15 мар 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE раскритиковал людей, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса: «Хроническая диарея — не симптом коронавируса»

10 мар 2020 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE
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OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом



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Жена OZZY OSBOURNE Sharon в недавнем разговоре рассказала о состоянии его здоровья, а также сообщила, что Ozzy уже работает над новым материалом:

«У него всё хорошо. Он прекрасно справляется. У него была ужасная, ужасная травма. В какой-то момент думали, что он больше никогда не будет ходить, но он ходит, и у него всё отлично. Он получил столько повреждений с медицинской точки зрения, но у него всё хорошо. Он становится сильнее с каждым днём.

О Боже. Я к тому, что получить травму позвоночника, а потом ещё и болезнь Паркинсона... У него был ген, но он так и не был активен — у него просто был этот ген. Это как ген рака груди, он никогда не проявляется — он никогда не становится жизнеспособным. И у него был ген Паркинсона, а этот несчастный случай просто спровоцировал вспышку. Так что у него была двойная доза всего. Но сейчас у него всё хорошо.

Это просто душераздирающее, очень больно — видеть такое. У него была та еще насыщенная жизнь, а потом вдруг — бум! — ты попал. И чтобы у тебя отняли здоровье... Неважно, что у тебя есть деньги или что-то в мире, [это то, что ты] не можешь исправить».

Когда разразилась пандемия, Ozzy только выпустил свой первый за десять лет сольный альбом "Ordinary Man", который он записал в конце прошлого года, восстанавливаясь после операции и связанных с ней недугов. Ранее вокалист BLACK SABBATH отменил все свои гастрольные планы на 2019-й год и в конце концов был вынужден также отменить все свои концерты на 2020-й год.

«Альбом оказался замечательным. Он начал работу над вторым альбомом с продюсером ["Ordinary Man"] Andrew Watt'ом. И его просто не остановить. Он сейчас этим занимается.

Ozzy также говорит, что в плане выступлений он должен закончить всё по-своему. Потому что это был его прощальный тур [до того, как с ним произошёл несчастный случай], но у него остался ещё год в этом туре, были проданы билеты на следующий год, но несчастный случай всё остановил. Но он сказал, что всё это не закончится просто так — всё закончится по-настоящему. И он собирается вернуться. И даже если это будет всего лишь одно грандиозное шоу, чтобы попрощаться, он это сделает».

OZZY OSBOURNE Is





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

father


22 июл 2020, 16:10		Ищет новых чуваков с готовым материалом?:)

freeze2


22 июл 2020, 17:08		Хуйня очередная рейперская будет

hansi_hrb


22 июл 2020, 17:25		ну что ж. Андрей молодец. Вот за него искренне рад.

Flaming


22 июл 2020, 18:22		Снова этот недотепа-продюсер за 50 копеек? А мудацкая обложка-2 тоже сделана?


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