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OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом



Жена OZZY OSBOURNE Sharon в недавнем разговоре рассказала о состоянии его здоровья, а также сообщила, что Ozzy уже работает над новым материалом:



«У него всё хорошо. Он прекрасно справляется. У него была ужасная, ужасная травма. В какой-то момент думали, что он больше никогда не будет ходить, но он ходит, и у него всё отлично. Он получил столько повреждений с медицинской точки зрения, но у него всё хорошо. Он становится сильнее с каждым днём.



О Боже. Я к тому, что получить травму позвоночника, а потом ещё и болезнь Паркинсона... У него был ген, но он так и не был активен — у него просто был этот ген. Это как ген рака груди, он никогда не проявляется — он никогда не становится жизнеспособным. И у него был ген Паркинсона, а этот несчастный случай просто спровоцировал вспышку. Так что у него была двойная доза всего. Но сейчас у него всё хорошо.



Это просто душераздирающее, очень больно — видеть такое. У него была та еще насыщенная жизнь, а потом вдруг — бум! — ты попал. И чтобы у тебя отняли здоровье... Неважно, что у тебя есть деньги или что-то в мире, [это то, что ты] не можешь исправить».



Когда разразилась пандемия, Ozzy только выпустил свой первый за десять лет сольный альбом "Ordinary Man", который он записал в конце прошлого года, восстанавливаясь после операции и связанных с ней недугов. Ранее вокалист BLACK SABBATH отменил все свои гастрольные планы на 2019-й год и в конце концов был вынужден также отменить все свои концерты на 2020-й год.



«Альбом оказался замечательным. Он начал работу над вторым альбомом с продюсером ["Ordinary Man"] Andrew Watt'ом. И его просто не остановить. Он сейчас этим занимается.



Ozzy также говорит, что в плане выступлений он должен закончить всё по-своему. Потому что это был его прощальный тур [до того, как с ним произошёл несчастный случай], но у него остался ещё год в этом туре, были проданы билеты на следующий год, но несчастный случай всё остановил. Но он сказал, что всё это не закончится просто так — всё закончится по-настоящему. И он собирается вернуться. И даже если это будет всего лишь одно грандиозное шоу, чтобы попрощаться, он это сделает».













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