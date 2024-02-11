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*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
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Ozzy Osbourne

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SHARON OSBOURNE: «Никак дел с Йе!»



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SHARON OSBOURNE в интервью Billboard ответила на вопрос, почему не дала Йе права на использование одной из песен мужа.

Йе и Ty Dolla $ign устроил вечеринку в United Center в преддверии релиза пластинки "Vultures" и поставил трек, сэмплирующий живое исполнение Ozzy песни "Iron Man" с сольного концерта вокалиста BLACK SABBATH на фестивале в США в 1983 году. (Вначале Ozzy заявил в социальных сетях, что Йе попросил семпл "War Pigs", но песня, которую он использовал — это "Iron Man").

«Мы получаем так много запросов на эти песни, и когда мы увидели этот запрос, мы просто ответили: "Ни за что".

Мы не хотим, чтобы нас ассоциировали с хейтером. Распространять ненависть так, как это делает он, нельзя. Все оправдания — что у него биполярное расстройство или что-то в этом роде — ничего не меняют. В общем, это что-то типа "ехай на..й"».

Далее она заявила, что поскольку авторство песни "Iron Man" принадлежит всему оригинальному составу BLACK SABBATH — Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward — все четыре автора песен должны были согласиться, чтобы Йе мог использовать этот сэмпл.

Песня с "Vultures", в которой, как сообщается, содержался сэмпл из " Iron Man", была "Carnival". В итоге она была выпущена поздно вечером в пятницу без сэмпла из трека BLACK SABBATH.

CARNIVAL








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11 фев 2024
E
Evil3062
Фас съешь нигера)))
11 фев 2024
resurgamresponses
ключевые слова
"""ответила на вопрос, почему не дала Йе права на использование одной из песен мужа."""
11 фев 2024
gravitgroove
У Роджера Уотерса пусть попросит сеплов.

просмотров: 452

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