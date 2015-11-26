сегодня



Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE



Во время недавнего выступления на "Waste Some Time With Jason Green" гитарист TESTAMENT Alex Skolnick вспомнил о том, как прослушивался в группу Ozzy Osbourne'а в 1995 году, а через месяц узнал, что место гитариста было отдано кому-то другому:



«Я не знал всей этой истории, но, наверное, в тот момент Zakk Wylde занимался своими делами, и они хотели продолжать без Zakk'a, даже несмотря на то, что он записывал альбом "Ozzmosis". Они не проводили публичного прослушивания, они пробовали несколько разных музыкантов. Я знаю, что прослушивался Richie Kotzen, кстати, отличный гитарист. Некоторые другие тоже. Но по какой-то причине они не нашли подходящего музыканта. И в итоге я улетел в Лондон и прослушивался у Ozzy в мрачной репетиционной. И я пробыл там около недели. В итоге мы устроили шоу без анонса. И всё прошло хорошо. Он выглядел очень счастливым. Все в команде сказали: "Мы никогда не видели его таким радостным. Кажется, ты подходишь. Я уверен, что ты получишь это место". Ozzy сказал мне, что я подхожу. Но был единственный человек, который не поздравил меня, и должен был дать ответ нанят я или нет [он имеет в виду жену и менеджера Ozzy — Sharon]. Она не выглядела разочарованной, но я понял: "Ладно. Ещё ничего не решено". В любом случае, проходит куча времени, и я ничего не слышал от них, так что я предполагал, что ничего и не происходит. А потом я узнал, что у них появился гитарист Joe Holmes, который прослушивался раньше. Он был кандидатом в то время, когда Zakk Wylde проходил прослушивание».



Далее Skolnick сказал, что у него сложилось впечатление, что Sharon и остальные из лагеря Ozzy пытались сделать его тем, кем он не являлся:



«Я получал эти сообщения — тонкие намёки — о моей позиции и понижении строя гитары. И я понял: "Ох..." Сейчас, после всех этих лет в музыкальной и развлекательной индустрии, я понимаю многое о кастинге и подобных вещах, и думаю, что они очень привыкли к Zakk'у, и поначалу они пытались сделать меня более похожим на него. Они привыкли к этим трюкам с гитарой и определённым примочкам. Я не знаю — пожалуй, стоит спросить у неё — но я бы предполагаю, что они вместо кого-то известного, героя-гитариста, хотели взять кого-нибудь, кто умеет хорошо играть, но переместится на задний план. Вот как это было. И был бы совсем не рад такому развитию событий».







</div>





</div>





</div>





</div>





+1 -0



( 4 ) просмотров: 1488

