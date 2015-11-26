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Ozzy Osbourne

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19 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE

13 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame": видео

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"

20 мар 2021 : 		 ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE

12 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE привился

12 фев 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

10 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19

2 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".

20 янв 2021 : 		 Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле

6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома

18 дек 2020 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½

15 дек 2020 : 		 У жены OZZY OSBOURNE COVID-19

9 дек 2020 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020

29 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»

26 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE использует пневматику

23 ноя 2020 : 		 SHARON OSBOURNE ушла на карантин

21 ноя 2020 : 		 Гитарист URIAH HEEP критикует SHARON OSBOURNE за удаление оригинальных партий барабанов и баса с двух альбомов OZZY

13 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «За последние 18 месяцев я сблизился с TONY IOMMI сильнее, чем когда-либо»

29 окт 2020 : 		 SHARON OSBOURNE заявила, что они с OZZY стали жертвами мошенничества с кредитными картами

16 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE вернётся на сцену в 2022 году

14 окт 2020 : 		 MASTODON, DARKEST HOUR, BARONESS, KVELERTAK исполняют OZZY OSBOURNE

10 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «COVID-19 реален, это не заговор»

7 окт 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Не хочу проснуться с набором ё...х рогов от новой вакцины»

28 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом
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Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE



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Во время недавнего выступления на "Waste Some Time With Jason Green" гитарист TESTAMENT Alex Skolnick вспомнил о том, как прослушивался в группу Ozzy Osbourne'а в 1995 году, а через месяц узнал, что место гитариста было отдано кому-то другому:

«Я не знал всей этой истории, но, наверное, в тот момент Zakk Wylde занимался своими делами, и они хотели продолжать без Zakk'a, даже несмотря на то, что он записывал альбом "Ozzmosis". Они не проводили публичного прослушивания, они пробовали несколько разных музыкантов. Я знаю, что прослушивался Richie Kotzen, кстати, отличный гитарист. Некоторые другие тоже. Но по какой-то причине они не нашли подходящего музыканта. И в итоге я улетел в Лондон и прослушивался у Ozzy в мрачной репетиционной. И я пробыл там около недели. В итоге мы устроили шоу без анонса. И всё прошло хорошо. Он выглядел очень счастливым. Все в команде сказали: "Мы никогда не видели его таким радостным. Кажется, ты подходишь. Я уверен, что ты получишь это место". Ozzy сказал мне, что я подхожу. Но был единственный человек, который не поздравил меня, и должен был дать ответ нанят я или нет [он имеет в виду жену и менеджера Ozzy — Sharon]. Она не выглядела разочарованной, но я понял: "Ладно. Ещё ничего не решено". В любом случае, проходит куча времени, и я ничего не слышал от них, так что я предполагал, что ничего и не происходит. А потом я узнал, что у них появился гитарист Joe Holmes, который прослушивался раньше. Он был кандидатом в то время, когда Zakk Wylde проходил прослушивание».

Далее Skolnick сказал, что у него сложилось впечатление, что Sharon и остальные из лагеря Ozzy пытались сделать его тем, кем он не являлся:

«Я получал эти сообщения — тонкие намёки — о моей позиции и понижении строя гитары. И я понял: "Ох..." Сейчас, после всех этих лет в музыкальной и развлекательной индустрии, я понимаю многое о кастинге и подобных вещах, и думаю, что они очень привыкли к Zakk'у, и поначалу они пытались сделать меня более похожим на него. Они привыкли к этим трюкам с гитарой и определённым примочкам. Я не знаю — пожалуй, стоит спросить у неё — но я бы предполагаю, что они вместо кого-то известного, героя-гитариста, хотели взять кого-нибудь, кто умеет хорошо играть, но переместится на задний план. Вот как это было. И был бы совсем не рад такому развитию событий».

TESTAMENT














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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Svarg_1349


19 апр 2021, 15:24		Ну чувак, сочувствую. Тестамент все равно ничего толкового не записали.

Thrashcrow


19 апр 2021, 15:28		Конечно не записали. И Iron Maiden не записали,и Metallica, и Оззи. На то он и Дарксайд,чтобы каждый обсырал группы,знаменитые на весь мир.


kircore


19 апр 2021, 18:32		Да кто такой этот ваш Ричикотцен?
Форсед мем, не более того.

Evil3062


19 апр 2021, 19:57		Шэрон такая Шерон...., а оззи мог и под коксом быть поэтому улыбался)))


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