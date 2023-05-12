Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SUM 41 всё 54
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*THE AGONIST всё 16
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*Новое видео MOONLIGHT SORCERY 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SUM 41 всё 54
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



12 май 2023 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают квартиру

6 май 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию OZZY OSBOURNE

28 апр 2023 : 		 OZZY OSBOURNE скучает по зрителям

30 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готов к фестивалю Power Trip

17 мар 2023 : 		 Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле?

8 мар 2023 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»

5 мар 2023 : 		 ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»

3 мар 2023 : 		 OZZY OSBOURNE — о состоянии своего здоровья: «Я не умираю»

25 фев 2023 : 		 STEVE VAI пояснил за свои слова о работе над альбомом OZZY OSBOURNE

22 фев 2023 : 		 STEVE VAI рассказал о совместном с OZZY OSBOURNE неизданном альбоме

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми за лучший альбом

7 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE получил Грэмми в "Best Metal Performance"

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE обратился к OZZY OSBOURNE: «Только свистни»

1 фев 2023 : 		 OZZY OSBOURNE завязывает с турами

27 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в рубашке с галстуком? Их есть у нас

12 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками»

7 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!»

7 янв 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Отключилась на 20 минут»

31 дек 2022 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

22 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим адом»

14 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места

17 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о выдвижении на «Грэмми»

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE спел с Лемми

14 ноя 2022 : 		 Бывшая гитаристка Майкла Джексона — о пробах к OZZY OSBOURNE

12 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»

10 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — об отъезде: «Мы не чувствуем себя в безопасности»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

OZZY и SHARON OSBOURNE продают квартиру



zoom
OZZY и SHARON OSBOURNE выставили на продажу свою квартиру в Западном Голливуде, Калифорния, за 4,795 миллиона долларов. Пара купила дом, который в основном занимала их дочь Келли Осборн, в 2014 году за 4 миллиона долларов. Квартира с двумя спальнями и тремя ванными площадью чуть более 640 квадратных метров находится на 10-м этаже небоскреба Sierra Towers.

По имеющимся данным, в том же здании у них есть ещё одна смежная квартира с одной спальней, которую они приобрели в прошлом году за 2,3 миллиона долларов, но в настоящее время эта квартира не продаётся. Они также владеют особняком в Хэнкок-Парке, который недавно был выставлен на продажу за 18 миллионов долларов, затем цена была снижена до 17,5 миллионов долларов и в итоге лот был снят с продажи.

Ozzy, Sharon Osbourne List Sierra Towers Condo https://t.co/OCZvazRiyL via @DirtDotCom






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 май 2023
Вашингтон Ирвинг
Ну что за всратый потолок, евроремонт прям.

просмотров: 328

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом