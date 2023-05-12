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OZZY и SHARON OSBOURNE продают квартиру



OZZY и SHARON OSBOURNE выставили на продажу свою квартиру в Западном Голливуде, Калифорния, за 4,795 миллиона долларов. Пара купила дом, который в основном занимала их дочь Келли Осборн, в 2014 году за 4 миллиона долларов. Квартира с двумя спальнями и тремя ванными площадью чуть более 640 квадратных метров находится на 10-м этаже небоскреба Sierra Towers.



По имеющимся данным, в том же здании у них есть ещё одна смежная квартира с одной спальней, которую они приобрели в прошлом году за 2,3 миллиона долларов, но в настоящее время эта квартира не продаётся. Они также владеют особняком в Хэнкок-Парке, который недавно был выставлен на продажу за 18 миллионов долларов, затем цена была снижена до 17,5 миллионов долларов и в итоге лот был снят с продажи.









Ozzy, Sharon Osbourne List Sierra Towers Condo https://t.co/OCZvazRiyL via @DirtDotCom





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