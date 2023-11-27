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OZZY OSBOURNE о GEEZER'e BUTLER'e: «Долбаный чудак на букву "м"!»



Ozzy Osbourne заявил, что его бывший коллега по группе BLACK SABBATH Geezer Butler ни разу не позвонил, чтобы проведать его, в то время как в последние годы он столкнулся со множеством проблем со здоровьем.



В новом интервью Rolling Stone UK Ozzy назвал причиной прекращения дружеских отношений с Butler'ом размолвку между его женой/менеджером Sharon и женой/менеджером Geezer'a Gloria'ей:



«[Гитарист BLACK SABBATH] Tony Iommi очень поддерживал меня во время моей болезни. Geezer ни разу мне не позвонил. Ни одного чёртова звонка.



Когда родился его сын, я звонил ему каждый вечер, хотя мы враждовали друг с другом — BLACK SABBATH и я [после моего ухода из группы]. Я думал: "К чёрту, он мой приятель. Я позвоню ему". Но от него не поступило ни одного звонка.



Это печально. Мы все выросли вместе, а он не может взять трубку, как мужик, и узнать, как у меня дела. Даже [оригинальный барабанщик BLACK SABBATH] Bill Ward связывался со мной. Я сказал кое-что о Bill'e, и не знаю, почему я это сказал, но когда я заболел, он связался со мной.



Я не в шоке. Мне просто чертовски грустно, что он не может просто позвонить мне спустя столько времени и спросить: "Как дела?" Долбаный чудак на букву "м"».



На вопрос о том, почему они с Geezer'ом вообще рассорились, Ozzy сказал:



«Его жена и моя жена поссорились. Но это, чёрт возьми, не имеет ко мне никакого отношения. Неужели он собирается из-за этого прятаться за юбкой своей жены?»





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