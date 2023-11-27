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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE о GEEZER'e BUTLER'e: «Долбаный чудак на букву "м"!»



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Ozzy Osbourne заявил, что его бывший коллега по группе BLACK SABBATH Geezer Butler ни разу не позвонил, чтобы проведать его, в то время как в последние годы он столкнулся со множеством проблем со здоровьем.

В новом интервью Rolling Stone UK Ozzy назвал причиной прекращения дружеских отношений с Butler'ом размолвку между его женой/менеджером Sharon и женой/менеджером Geezer'a Gloria'ей:

«[Гитарист BLACK SABBATH] Tony Iommi очень поддерживал меня во время моей болезни. Geezer ни разу мне не позвонил. Ни одного чёртова звонка.

Когда родился его сын, я звонил ему каждый вечер, хотя мы враждовали друг с другом — BLACK SABBATH и я [после моего ухода из группы]. Я думал: "К чёрту, он мой приятель. Я позвоню ему". Но от него не поступило ни одного звонка.

Это печально. Мы все выросли вместе, а он не может взять трубку, как мужик, и узнать, как у меня дела. Даже [оригинальный барабанщик BLACK SABBATH] Bill Ward связывался со мной. Я сказал кое-что о Bill'e, и не знаю, почему я это сказал, но когда я заболел, он связался со мной.

Я не в шоке. Мне просто чертовски грустно, что он не может просто позвонить мне спустя столько времени и спросить: "Как дела?" Долбаный чудак на букву "м"».

На вопрос о том, почему они с Geezer'ом вообще рассорились, Ozzy сказал:

«Его жена и моя жена поссорились. Но это, чёрт возьми, не имеет ко мне никакого отношения. Неужели он собирается из-за этого прятаться за юбкой своей жены?»



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27 ноя 2023
E
Evil3062
хахаха сам за юбкой сидит которая его имеет по полной, кинули чувака на тур на деньги и теперь он ждет цветы и конфеты? дилдак розовый не более))
Like!3
27 ноя 2023
olly71
Evil3062, любой музыкант будет мечтать о таком менеджере который будет не тихо обворовывать группу а наоборот всех рвать за интересы музыкантов. Но так повезло только ОЗЗИ ДИО Айрон Мзйден и АССЕРТ
27 ноя 2023
WahrandPhain
Evil3062, куколды всегда пытаются увидеть куколдизм в других, но не в себе)
27 ноя 2023
M
Mike Barlow
В этой истории ДВА каблука, как мне кажется)))
а вообще странно, что люди которым просто по возрасту уже пора "и о душе подумать", продолжают собачится в стиле "а он сказал, а она сказала".
Like!6
27 ноя 2023
Red One
Mike Barlow, в этом возрасте больнее восприятие и острее триггеры

просмотров: 2393

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