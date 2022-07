сегодня



Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI



Degradation Rules (Official Vizualizer) ft. Tony Iommi, новое видео OZZY OSBOURNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Patient Number 9", выходящего девятого сентября:



01. Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)

02. Immortal (feat. Mike McCready)

03. Parasite (feat. Zakk Wylde)

04. No Escape From Now (feat. Tony Iommi)

05. One Of Those Days (feat. Eric Clapton)

06. A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)

07. Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)

08. Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)

09. Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)

10. Degradation Rules (feat. Tony Iommi)

11. Dead And Gone

12. God Only Knows

13. Darkside Blues











+2 -1



( 1 ) просмотров: 980