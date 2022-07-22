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Ozzy Osbourne

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Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI



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Degradation Rules (Official Vizualizer) ft. Tony Iommi, новое видео OZZY OSBOURNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Patient Number 9", выходящего девятого сентября:

01. Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)
02. Immortal (feat. Mike McCready)
03. Parasite (feat. Zakk Wylde)
04. No Escape From Now (feat. Tony Iommi)
05. One Of Those Days (feat. Eric Clapton)
06. A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)
07. Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)
08. Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)
09. Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)
10. Degradation Rules (feat. Tony Iommi)
11. Dead And Gone
12. God Only Knows
13. Darkside Blues






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22 июл 2022
m
metlbist
Мастурбейшн рулз. Зачем тут эта глазная/губная гармошка? Чтобы ещё больше было на Саббатов 70х годов похоже?

просмотров: 980

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