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SHARON OSBOURNE ушла на карантин



SHARON OSBOURNE в рамках шоу "The Talk" сообщила, что вновь ушла на карантин из-за контакта с носителем COVID-19:



«С сегодняшнего (18 ноября) дня я сижу дома, потому что одна из наших барышень, с которой я работаю, сдала тест, и он оказался положительным. Так что мы вновь на карантине. Она в порядке, но верите или нет, это уже второй мой локдаун! Второй подряд, девочки».













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