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SHARON OSBOURNE подцепила К...Д!



SHARON OSBOURNE сдала позитивный тест на COVID-19 после того, как вернулась в Лос-Анджелес от Ozzy. Она рассказала о состоянии мужа:



«Он ощущает себя намного лучше, температура вернулась к нормальной, кашель прекратился. То есть ему лучше».



На вопрос о том, была ли «реакция Ozzy слишком панической», она ответила «немного да» и добавила:



«У меня есть для вас и ещё кое-какие новости. У Kelly тоже COVID-19, да и у меня тоже, так что теперь вся семья в деле. Но я пока в порядке».







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