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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
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Ozzy Osbourne

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ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»



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ROB HALFORD в интервью Metal Hammer прокомментировал решение OZZY OSBOURNE о прекращении туровой активности:

«Я могу только подтвердить то, что все поклонники Ozzy, включая нас из JUDAS PRIEST, сказали ему, что он сделал для всех нас очень много в роке и металле. Он так много сделал для своих поклонников, и мы все знаем, как плохо он чувствует себя, когда ему приходится отменять концерт, потому что он живёт ради фанатов. Видно, что каждый раз, выходя на сцену, он сияет и общается со всеми.

Это было ужасно, что ему пришлось принять такое важное — и, если честно — правильное решение. Он сделал правильный выбор. Я не думаю, что он хотел подвергнуть себя такому испытанию, когда он говорит: "Ладно, мы попробуем", а потом приходится всё отменять после пары концертов. Несмотря на то, что его очень любят, заботятся и понимают, я видел, что говорили британские металлические маньяки, и это именно то, что чувствую и я: передохни, ты это заслужил».




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