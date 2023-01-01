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ROB HALFORD: «OZZY OSBOURNE принял правильное решение»



ROB HALFORD в интервью Metal Hammer прокомментировал решение OZZY OSBOURNE о прекращении туровой активности:



«Я могу только подтвердить то, что все поклонники Ozzy, включая нас из JUDAS PRIEST, сказали ему, что он сделал для всех нас очень много в роке и металле. Он так много сделал для своих поклонников, и мы все знаем, как плохо он чувствует себя, когда ему приходится отменять концерт, потому что он живёт ради фанатов. Видно, что каждый раз, выходя на сцену, он сияет и общается со всеми.



Это было ужасно, что ему пришлось принять такое важное — и, если честно — правильное решение. Он сделал правильный выбор. Я не думаю, что он хотел подвергнуть себя такому испытанию, когда он говорит: "Ладно, мы попробуем", а потом приходится всё отменять после пары концертов. Несмотря на то, что его очень любят, заботятся и понимают, я видел, что говорили британские металлические маньяки, и это именно то, что чувствую и я: передохни, ты это заслужил».







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