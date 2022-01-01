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OZZY OSBOURNE: «А я и ехать никуда не хотел!»



OZZY OSBOURNE Consequence заявил, что вовсе не горел желанием возвращаться в Великобританию:



«Я получаю немного критики от людей. Честно говоря, будь моя воля, я бы остался в Америке. Теперь я американец».



Культовый певец винит отстранение Sharon от участия в дневном телешоу The Talk как соломинку, сломавшую спину верблюда, и предполагает, что пара больше не чувствует себя в безопасности в Америке.



«Мою жену назвали расисткой на шоу [The Talk], но она совершенно не такая. Ее друг — Пирс Морган [который сделал пренебрежительные комментарии о Меган Маркл]. Она не сказала: "Я согласна с ним". Она просто уважает его право на свободу слова. Это все, что она сказала. И она получила много оскорблений из-за этого, так что нам пришлось нанять гребаную вооруженную охрану и все такое».







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