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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE просил лишь об одном шоу, но...



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Sharon и Kelly Osbourne в интервью Rolling Stone поговорили об отмене выступления мужа и папы соответственно на фестивале Power Trip, который пройдет 6-7-8 октября:

«Мы не можем говорить об этом в доме, потому что это настолько разбивает сердце, что все, чего он хочет, — это просто еще одно шоу», — говорит Kelly.

«А ведь он хочет быть на нем вместе со всеми своими друзьями», — добавляет Sharon. «У него сердце разрывается, когда он видит, что все продолжают, а он просто оказался на обочине».

"Он мог бы сделать это прямо сегодня, если бы находился в кресле», — добавляет Kelly. «Ведь с голосом все в порядке».

«Но он не хочет этого делать», — вмешивается Sharon.

«Он сказал, что если он не может дать своим поклонникам то, за что они заплатили, то он не будет этого делать», — продолжает Kelly. «Никто не любит своих друзей так сильно, как папа!»




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7 сен 2023
l
lord_vycrum
Никто не любит деньги так сильно, как Шерон! Хватит уже мучить старика. Уже ходить не может, поет (если это можно назвать пением) еле еле, от одного врача к другому его возят, а она его все на сцену пихает. Дайте наконец деду спокойно отдхонуть!
Like!4  Dislike!1
7 сен 2023
F
Fo0x
lord_vycrum, она ещё оцифрует его голос и будет мумию таскать
Like!1
7 сен 2023
зубатый_колобок
Fo0x, там и до голограммы недалеко.
  Dislike!1
7 сен 2023
Corpsegrinder04
Лучше бы он тогда на лошади женился.
Like!1  Dislike!2
7 сен 2023
olly71
Ну он мог бы провести прощальный концерт и сделать вход бесплатным для всех . я думаю он в состоянии покрыть все расходы из своего кармана . В этом случает ни у кого не будет повода заявить что Я заплатил за билет огромные бабки а на сцену выехал зомби на инвалидной коляске. А на халяву и уксус сладкий .

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