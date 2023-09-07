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OZZY OSBOURNE просил лишь об одном шоу, но...



Sharon и Kelly Osbourne в интервью Rolling Stone поговорили об отмене выступления мужа и папы соответственно на фестивале Power Trip, который пройдет 6-7-8 октября:



«Мы не можем говорить об этом в доме, потому что это настолько разбивает сердце, что все, чего он хочет, — это просто еще одно шоу», — говорит Kelly.



«А ведь он хочет быть на нем вместе со всеми своими друзьями», — добавляет Sharon. «У него сердце разрывается, когда он видит, что все продолжают, а он просто оказался на обочине».



"Он мог бы сделать это прямо сегодня, если бы находился в кресле», — добавляет Kelly. «Ведь с голосом все в порядке».



«Но он не хочет этого делать», — вмешивается Sharon.



«Он сказал, что если он не может дать своим поклонникам то, за что они заплатили, то он не будет этого делать», — продолжает Kelly. «Никто не любит своих друзей так сильно, как папа!»







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