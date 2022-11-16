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*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE спел с Лемми



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OZZY OSBOURNE принял участие в виртуальном Ozzfest и, в частности, залихватски спел с Лемми, который был сохедлайнером мероприятия.






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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16 ноя 2022
E
Evil3062
это бл...ть мракобесие 80lv

просмотров: 784

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