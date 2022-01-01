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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим адом»



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Ozzy Osbourne недавно дал интервью для Billboard. Ниже приведены выдержки из беседы.

В рамках интервью Ozzy рассказал о своих проблемах со здоровьем:

«Последние четыре года были для меня сущим адом. Состояние моего здоровья стало ухудшаться. К тому же у меня диагностировали болезнь Паркинсона. Но вы знаете, что меня этим не остановить».

В отдельном интервью для Forbes Osbourne рассказал о том, что в начале локдауна он не мог гастролировать, потому что годом ранее перенёс операцию на шее:

«В то время я думал: "Никто не может работать, так что, по крайней мере, я не один". Я не мог работать, как и кто-либо другой. Поэтому я думал: "Я восстановлюсь перед туром, и всё будет в порядке". Но сейчас я всё ещё адски страдаю. Не так сильно, как раньше. Но у меня есть такая одна штука, которую надевают на ноги, бионика, с ней ты делаешь несколько упражнений, и это корректирует твою походку. Потому что у меня была проблема с равновесием и устойчивостью. Когда мне делали операцию на шее, были задеты нервы. Эта бионическая штука перепрограммирует мозг, чтобы можно было лучше ходить... Сейчас используют научный подход к этому. Был момент, когда я подумал: "Наверное, на этом всё". И я просто вставал по утрам и ничего не делал, так что мне не для чего было вставать по утрам и заниматься в течение дня. Но теперь я тренируюсь с новыми аппаратами, доказываю, что всё в порядке, и умираю от желания вернуться на сцену».

Относительно своих планов вернуться на сцену Ozzy сказал:

«В туре для меня всё и происходит. В некоторые вечера мне хорошо, в некоторые — не очень. Мне постепенно становится лучше, и мне плевать, если придётся ползать по сцене, я вернусь на неё очень скоро. Дата, которую я поставил для себя, — май следующего года. Я собираюсь поправиться к маю. Я должен назначить себе дату».




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