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Ozzy Osbourne

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Бывший басист OZZY OSBOURNE — о METALLICA: «Мы увидели, как они стали популярными»



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В 1986 году Ozzy Osbourne отправился в турне "The Ultimate Sin", в рамках которого на разогреве играла группа METALLICA. Через шесть месяцев, в сентябре этого же года, METALLICA начала хедлайнерский тур, но он был прерван из-за трагической смерти басиста METALLICA Клиффа Бёртона (тур возобновился в ноябре 1986 года после прихода в группу Jason'a Newsted'a).

Во время появления на подкасте "Scars And Guitars" басист Phil Soussan, который был участником группы Ozzy во время тура "The Ultimate Sin", рассказал о своих впечатлениях от METALLICA в то время:

«Я был знаком с участниками METALLICA, будучи британцем, потому что они появились в Британии задолго до того, как стали известными в Америке. Они часто выступали в Англии. И в то время, честно признаюсь, я думал: "Вот это да, это нечто неожиданное, очень экстремальное по сравнению с тем, что было в мейнстриме. Но это было круто. Мой друг, с которым я вырос в Англии, был туровым техником Клиффа. И мы вместе вели радиошоу. В общем, позже мы оказались в Штатах.

В то время у Ozzy была такая репутация, что если ты открываешь тур Оззи, это практически гарантированный успех — будь то MÖTLEY CRÜE или ещё кто... А в данном случае это была METALLICA. И мы увидели, как они стали популярными. Но у нас была разная аудитория. Если бы вы посмотрели на людей во время концерта METALLICA, то увидели бы джинсовые куртки в первых рядах. А потом, когда они прекращали играть и вся команда выходила на сцену, начинали менять всё оборудование. И, соответственно, все первые три ряда менялись на совершенно других людей. И это были, например, девушки. Это было заметно».




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