ZAKK WYLDE считает, что OZZY OSBOURNE мог бы стать стендап-комиком



Во время недавнего появления на AXS TV в программе "At Home And Social With..." Zakk Wylde из BLACK LABEL SOCIETY рассказал о своей давней дружбе и рабочих отношениях с легендарным вокалистом BLACK SABBATH Ozzy Osbourne'ом:



«Я всегда говорил насчёт Ozz'a: это чудо, что работа вообще доходила до конца, просто потому что мы постоянно ржём... Достаточно пообщаться с ним минут пять, и ты будешь валяться на полу от смеха. Потому что он постоянно прикалывается над собой или событиями, происходящими в мире. Он самый лучший. Я подумал, что если бы он не был легендарным фронтменом, вокалистом, он мог бы выступать в жанре стендап-комедии. Он лучший. Он уморительный».



На вопрос о том, была ли у Оззи возможность послушать новый альбом BLACK LABEL SOCIETY "Doom Crew Inc.", Zakk ответил:



«Он пытался. Он говорит: "Закк, мне очень нравится новый альбом". А я ему: "Ozz, какая песня тебе нравится больше всего?" Он такой: "Мне нравится часть перед тем, как ты включаешь альбом, и когда он заканчивается, а ещё мне нравятся части между песнями, когда просто тишина". Я говорю: "Спасибо, Ozz". А он: "Продолжай. Удачи с записью". Большего я и не ожидал. [Смеётся]».













