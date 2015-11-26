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Ozzy Osbourne

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ZAKK WYLDE считает, что OZZY OSBOURNE мог бы стать стендап-комиком



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Во время недавнего появления на AXS TV в программе "At Home And Social With..." Zakk Wylde из BLACK LABEL SOCIETY рассказал о своей давней дружбе и рабочих отношениях с легендарным вокалистом BLACK SABBATH Ozzy Osbourne'ом:

«Я всегда говорил насчёт Ozz'a: это чудо, что работа вообще доходила до конца, просто потому что мы постоянно ржём... Достаточно пообщаться с ним минут пять, и ты будешь валяться на полу от смеха. Потому что он постоянно прикалывается над собой или событиями, происходящими в мире. Он самый лучший. Я подумал, что если бы он не был легендарным фронтменом, вокалистом, он мог бы выступать в жанре стендап-комедии. Он лучший. Он уморительный».

На вопрос о том, была ли у Оззи возможность послушать новый альбом BLACK LABEL SOCIETY "Doom Crew Inc.", Zakk ответил:

«Он пытался. Он говорит: "Закк, мне очень нравится новый альбом". А я ему: "Ozz, какая песня тебе нравится больше всего?" Он такой: "Мне нравится часть перед тем, как ты включаешь альбом, и когда он заканчивается, а ещё мне нравятся части между песнями, когда просто тишина". Я говорю: "Спасибо, Ozz". А он: "Продолжай. Удачи с записью". Большего я и не ожидал. [Смеётся]».

ZAKK WYLDE: If OZZY OSBOURNE Wasn





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


1 дек 2021, 14:07		зак мы тебя уважаем конечн но ОЗ Великий и прост ты падаешь под стол от того что он показывает палец. вс е будут ржать и валяться
стендап не стэндап но семейка осборнов


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