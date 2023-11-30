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MARTY FRIEDMAN о том, почему он не попал в группу OZZY



В рамках сессии вопросов и ответов на "Metalmania III", проходившей в этом месяце в Лос-Анджелесе в Rock 'N' Roll Fantasy Camp, Marty Friedman рассказал о своём прослушивании в группу Ozzy Osbourne'a в конце 1980-х годов:



«Я потерпел неудачу. Наверное, это было связано с тем, как я выглядел.



Мне позвонила Sharon Osbourne, а я тогда жил в Сан-Франциско, и сказала: "Мы хотели бы отправить тебя на прослушивание к Ozzy". И я ответил: "Боже мой. Это здорово!" В то время я был практически бездомным, жил со своей тогдашней девушкой, платил за квартиру, как это делают калифорнийские рок-музыканты. И я был так счастлив, когда мне позвонили. Я выучил музыку, поехал в Лос-Анджелес — они оплатили мне перелет туда, чтобы сыграть с группой Ozzy. И там были ребята, которые в то время играли в его коллективе. И мне показалось, что я сыграл всё просто замечательно, что это звучит здорово. Все были достаточно дружелюбны. Но у нас был разный имидж. Те парни из группы даже на репетиции выглядели, как музыканты с Сансет-стрип 1980-х годов — как это называется? — на них были футболки с черепами, наручники и длинные ожерелья. Они были готовы к выходу на Стрип, а я был в джинсах и футболке, совершенно обычный. Это были разные вселенные. Не было ощущения, что эти три парня соберутся вместе и сработаются, хотя звучало это, как мне казалось, прекрасно. То есть мне казалось, что я сыграл всё правильно.



Быть участником группы — это гораздо больше, чем просто играть вместе. На самом деле исполнение музыки тут не самое главное.



Если у тебя одинаковая энергетика с людьми, ты чувствуешь: "Это парень, с которым я хочу общаться". И на этом уровне всё было иначе... От них пахло Лос-Анджелесом, а от меня — Сан-Франциско, и это был совсем другой запах. Никто из нас не пах хорошо, но они были классными. Все играли отлично. Они прослушивали тысячи музыкантов. Так что я не подошёл им.



В группе важны взаимоотношения между людьми. Потому что есть много великих музыкантов, которые могут сыграть всё, что угодно, понимаете, о чём я? Всё дело в том, с кем ты хочешь тусоваться. Я бы с удовольствием стал участником этой группы, но они, вероятно, готовились снова пойти пить, а я не очень люблю выпивать, так что ничего хорошего из этого не вышло бы. Но в тот момент я подумал: "Я сыграл отлично. Почему они мне не перезвонили?" Но теперь для меня всё предельно ясно».







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