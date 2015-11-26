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ZAKK WYLDE: «Кто б мне в 15 лет сказал, что я буду играть на одной пластинке с OZZY, IOMMI и CLAPTON'ом»



ZAKK WYLDE в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы своего участия в записи нового альбома OZZY OSBOURNE:



«Если бы вы сказали мне, когда мне было 15 лет, что я буду играть на пластинке с Ozzy, Tony Iommi, Jeff Beck и Eric Clapton, я бы сказал: "Да, отлично. Думаю, мы будем есть с ними пиццу". Это просто, типа, 'Да, хорошо. Неважно, чувак. Но, да, это совершенно нереально. Это большая честь. Естественно, они все мои герои — Ozzy [и] все, все остальные ребята. [Это] определенно почетный и восхитительный момент в моей жизни!»







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