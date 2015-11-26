27 авг 2020



10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию OZZY OSBOURNE



10-летний японский мальчик и звезда YouTube YOYOKA порадовал своих поклонников новой кавер-версией — его версия "Over The Mountain" OZZY доступна ниже.







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